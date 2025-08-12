Brote de listeriosis: detectan queso criollo artesanal como fuente de contagio El Ministerio de Salud de Tucumán, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, confirmó que un queso criollo de elaboración artesanal fue identificado como la fuente de un brote de listeriosis registrado en varias provincias del país, entre ellas Tucumán, Buenos Aires y CABA.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología, liderada por la doctora Romina Cuezzo, en coordinación con Bromatología, el Laboratorio de Salud Pública y organismos nacionales. Los análisis demostraron una alta coincidencia genómica entre el producto y los casos humanos detectados, resultado que fue confirmado por el Laboratorio de Referencia Nacional Dr. Carlos Malbrán.

La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, presente en el agua, el suelo y en productos como fiambres, quesos de pasta blanda y vegetales crudos. Si bien en personas sanas suele ser leve, puede generar cuadros graves en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Ante el hallazgo, Bromatología implementó medidas correctivas para impedir nuevos casos, mientras que el Ministerio emitió recomendaciones preventivas dirigidas a la población vulnerable y al personal de salud, reforzando la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades destacaron que la rápida articulación entre organismos provinciales y nacionales permitió actuar a tiempo, neutralizando la fuente de contagio y reduciendo el riesgo para la comunidad.