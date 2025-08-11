Residencias médicas: desde 2026, cada provincia tomará su propio exámen de ingreso En 2026, el sistema de formación médica en Argentina sufrirá un cambio clave: cada provincia será responsable de organizar sus exámenes de ingreso a residencias médicas. La medida fue acordada en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) y busca adecuar la formación a las necesidades sanitarias locales, tras detectarse irregularidades en el examen nacional.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, explicó que la salud “es jurisdiccional” y que cada distrito debe definir el perfil de médicos que necesita. Además, confirmó que esta fue la última cohorte financiada por Nación: a partir del próximo año, los exámenes y becas serán gestionados íntegramente por las jurisdicciones.

El cambio se aceleró tras el fraude detectado en el Examen Único de Residencias 2025, en el que ninguno de los 117 aspirantes que repitieron la prueba —109 de ellos extranjeros— logró revalidar su nota inicial. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dispuso que los egresados de universidades no registradas en la Federación Mundial de Educación Médica no podrán rendir en el país.

Otros anuncios del COFESA

La viceministra Cecilia Loccisano informó que la compra centralizada de medicamentos de alto costo y drogas especiales permitió un ahorro de USD 40 millones y redujo los tiempos de provisión de seis meses a 35 días —y a 10 días en casos urgentes— gracias a la digitalización de trámites.

En materia epidemiológica, se abordó el brote de sarampión, reforzando la vacunación infantil y el trabajo con escuelas para identificar a menores sin cobertura.

En el área alimentaria, el subsecretario Saúl Flores y la directora Manuela Bullo adelantaron que la Guía Alimentaria para la Población Argentina será adaptada a las realidades de cada provincia. Además, el Decreto 538/2025 disolvió la Comisión Nacional de Alimentos, transfiriendo la actualización del Código Alimentario a la ANMAT y SENASA, medida que —según el INAL— agilizará las decisiones basadas en evidencia científica.

Un relevamiento del INAL detectó colorantes artificiales en más de 5.000 productos procesados, con alta presencia de Sunset Yellow y Tartrazina en el 40% de ellos, aditivos asociados a alergias y sensibilidades.

Por último, se presentaron avances en la vigilancia epidemiológica del suicidio e intento de suicidio, subrayando la necesidad de fortalecer el monitoreo como herramienta de salud pública.