En el marco del lanzamiento oficial de AgroSur, la exposición agropecuaria, tecnológica y de servicios que se realizará los días 21, 22 y 23 de agosto en Concepción, el intendente Alejandro Molinuevo destacó la relevancia del evento como motor de desarrollo para la región.
Organizada por la Sociedad Rural de Tucumán junto a la Municipalidad de Concepción, y con el acompañamiento de diversas instituciones del sector agroindustrial, AgroSur busca potenciar el crecimiento productivo del sur de la provincia, promoviendo la articulación entre productores, empresas, organismos técnicos y la comunidad.
“AgroSur no es solo una muestra, es un espacio para que todo el sur tucumano se vea reflejado. Aquí se muestran nuestras capacidades, nuestro trabajo y nuestra vocación de progreso. Es una oportunidad para que el productor se conecte con la tecnología, para que la gente conozca lo que se hace en el campo y para que juntos podamos pensar en el futuro”, expresó Molinuevo.
El lanzamiento contó con la presencia de José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán; Liliana Fortini, directora de INTA Famaillá; y otros referentes institucionales y del sector privado.
La exposición incluirá espacios de capacitación técnica, exhibiciones de maquinaria y tecnología agrícola, propuestas innovadoras como el Simposio de Drones y actividades vinculadas a servicios para el campo y la comunidad.
Con entrada libre y gratuita, AgroSur se presenta como un punto de encuentro para visibilizar el esfuerzo y la capacidad productiva de la región, reforzando el compromiso con la innovación, el arraigo rural y el desarrollo económico.
Molinuevo también hizo referencia al panorama político provincial y manifestó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, ex intendente de Concepción, que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados por la alianza Unidos por Tucumán. “Vamos a apoyar todo lo que sea para el bien de los tucumanos”, aseguró.
“Queremos que esta expo sea un orgullo para Concepción, que la gente venga, aprenda, se inspire y vea que en el sur de Tucumán hay mucho talento y futuro”, concluyó el intendente.