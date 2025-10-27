Bruno Romano fue elegido intendente de Juan Bautista Alberdi El candidato del Frente Tucumán Primero se impuso con una ventaja superior a los 10 puntos.

Bruno Romano resultó electo como nuevo intendente de Juan Bautista Alberdi, tras imponerse por una diferencia de entre 1.500 y 1.600 votos frente a su principal adversario.

“Estoy muy feliz y profundamente agradecido. Quiero reconocer al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro Darío Montero y a todo mi equipo, que trabajó incansablemente durante toda la campaña”, manifestó Romano al conocer los resultados.

En medio de los festejos, el flamante jefe municipal remarcó que su gestión estará enfocada en modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Queremos que Alberdi sea una ciudad de la que todos estemos orgullosos. Este es el inicio de una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para nuestra comunidad”, expresó ante una multitud que celebró su triunfo.

Romano adelantó que en los próximos días comenzará a definir su gabinete de gobierno y los primeros proyectos de infraestructura y servicios públicos que pondrá en marcha una vez asumido el cargo.