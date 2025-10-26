El Frente Tucumán Primero obtuvo un triunfo del 50,38% en la provincia Los primeros datos oficiales, le dan un triunfo al partido que lidera el Gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo.

Con el 97, 86% de las mesas escrutadas de manera provisoria, Tucumán confirmó este domingo su mayoría peronista en las elecciones legislativas nacionales 2025. El Frente Tucumán Primero, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, obtuvo casi 512.353 votos, lo que representa un 50,44% del total, consolidando un nuevo triunfo del justicialismo local.

El gobernador de Tucumán brindó su discurso desde la Casa de Gobierno, donde destacó el valor de la jornada electoral y reafirmó el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema democrático.

El mandatario celebró los resultados obtenidos por el peronismo:

"Somos una de las provincias con mejor resultado electoral para el Partido Justicialista", afirmó, y agregó que "el PJ dejó de lado diferencias políticas para ir unidos a estas elecciones".

También resaltó el desempeño del frente oficialista:

“El Frente Tucumán Primero hemos sacado 15 puntos de diferencia al segundo partido. Tremenda elección del PJ y del Frente Tucumán Primero en Tucumán y a nivel nacional”, señaló.

“Hoy el PJ tuvo un triunfo resonante”, sostuvo el gobernador, al tiempo que reconoció que “todavía tenemos muchas cuestiones y problemas por resolver, de carácter general de gobierno y en particular en cada una de las familias que necesita un Estado presente”.



De los cuatro diputados nacionales en juego, dos bancas quedarán en manos del peronismo unido, mientras que las otras dos corresponderán a La Libertad Avanza (LLA), que protagonizó una sorprendente elección en la provincia.

La lista libertaria, liderada por Federico Pelli, alcanzó 359.027 votos (35,34%), resultado que refleja el crecimiento del espacio a nivel nacional y su capacidad de captar apoyo en territorios históricamente peronistas.

Por su parte, el Frente Unidos por Tucumán, que llevó como primer candidato a Roberto Sánchez, logró 80.000 votos, equivalente al 7,97%, quedando en un lejano tercer lugar.



La votación confirmó una vez más el peso electoral del peronismo tucumano, que logró mantenerse unido y retener la mayoría del electorado en un contexto nacional marcado por la fragmentación política y una participación ciudadana del 89,6%, la más alta del país.