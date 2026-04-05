Buscan a una pareja que desapareció en medio del temporal tras asistir a un casamiento Mariano Robles y Solana Albornoz se comunicaron por última vez el sábado a las 21 horas. Habían avisado que estaban esperando en su auto a que bajara el agua para regresar a su casa con sus hijos. La familia pide ayuda urgente para localizarlos.

El dramático temporal que castigó a la provincia de Tucumán durante el fin de semana suma un nuevo foco de angustia. Desde las últimas horas, familiares y amigos iniciaron una intensa y desesperada campaña de búsqueda a través de las redes sociales para dar con el paradero de Mariano Robles y Solana Albornoz, una pareja de la que no se tiene ningún tipo de noticia desde la noche del sábado.

En un contexto marcado por calles anegadas, rutas cortadas y ríos desbordados, la desaparición del matrimonio genera una profunda preocupación, por lo que se solicita a la comunidad máxima atención para aportar cualquier dato que facilite su localización.

El último contacto: atrapados por el agua

De acuerdo a la información difundida por su entorno, Mariano y Solana habían asistido este sábado a la siesta a la celebración de un casamiento en un salón de eventos.

La inclemencia del clima complicó severamente su regreso. El último contacto que la pareja mantuvo con sus allegados fue a las 21:00 horas. En ese momento, avisaron que se encontraban a resguardo dentro de su vehículo, esperando a que el nivel del agua en las calles descendiera para poder emprender el retorno a su domicilio, donde una niñera se encontraba cuidando a sus dos hijos.

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Desde ese último mensaje, han pasado más de 12 horas de absoluto silencio y falta de comunicación, lo que encendió todas las alarmas.