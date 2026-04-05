Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido en medio del temporal en Tucumán El vehículo en el que se trasladaban Mariano Robles y Solana Albornoz fue arrastrado por la fuerza del agua y hallado en un canal, tapado por el lodo. La noticia genera una profunda conmoción en la provincia.

La desesperada búsqueda de Mariano Robles y Solana Albornoz llegó a su peor final. La pareja, que era intensamente buscada desde la noche del sábado tras quedar atrapada en el feroz temporal que azotó a la provincia de Tucumán, fue encontrada sin vida en las últimas horas.

El desenlace de esta tragedia enluta a toda la comunidad tucumana, que se había volcado masivamente a las redes sociales para compartir la imagen del matrimonio y colaborar con su localización.

El hallazgo y la fuerza de la corriente

De acuerdo a la información preliminar que trascendió tras el operativo de búsqueda, el vehículo en el que se trasladaba la pareja —un Nissan Versa de color blanco— fue arrastrado por la violenta corriente de agua que inundó las calles durante la tormenta.

El automóvil fue localizado en el interior de un canal, completamente tapado por el lodo y los sedimentos arrastrados por el temporal. Lamentablemente, los cuerpos de Mariano y Solana se encontraban en el interior del habitáculo.

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El último contacto antes del desastre

La tragedia se desencadenó cuando la pareja emprendía el regreso a su hogar tras haber asistido a un casamiento durante la siesta del sábado.

El último contacto con sus familiares se registró a las 21:00 horas. En ese momento, Mariano y Solana avisaron que se encontraban a resguardo dentro del auto, esperando a que el nivel del agua descendiera para poder avanzar con seguridad.