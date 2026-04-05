Defensa Civil monitorea las zonas afectadas por el feroz temporal en Tucumán El organismo provincial emitió un reporte detallado hasta este mediodía tras la violenta tormenta de anoche. Las lluvias triplicaron los valores pronosticados, dejando un saldo de 50 personas asistidas, severos daños en infraestructura y una víctima fatal en la Capital.

El fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a Tucumán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejó un escenario de suma complejidad en gran parte del territorio provincial. Según el último reporte emitido por Defensa Civil este mediodía, la magnitud del fenómeno meteorológico superó con creces cualquier estimación previa.

Si bien la provincia se encontraba bajo alerta amarilla (que preveía precipitaciones inferiores a los 55 milímetros), la intensidad de la tormenta rompió esos parámetros. En apenas tres horas, sectores del pedemonte y áreas montañosas del centro-oeste registraron más de 100 mm de agua caída, desatando el colapso de ríos, canales y sistemas de drenaje.

El mapa del desastre: las zonas más golpeadas

El caso más extremo se documentó en Alpachiri (departamento Chicligasta), donde la acumulación de agua superó los 210 milímetros hasta las 18:00 horas, provocando el socavamiento del puente sobre el río Chirimayo y el corte total de la Ruta Nacional 65.

A continuación, el detalle de las afectaciones por departamento relevado por Defensa Civil:

Departamento Localidades Afectadas Consecuencias y Nivel de Daño Chicligasta Alpachiri, Piedra Grande, Santa Emilia, Alto Verde RN 65 cortada. Desborde del río Medina y arroyo Barrientos. Inundaciones en viviendas y evacuaciones preventivas. Río Chico Col. 1 de Santa Ana, Aguilares, Monte Bello Agua hasta un metro de altura dentro de las casas. Desborde de canales (160 mm de lluvia registrados). Monteros León Rougés, Pueblo Viejo, Valles Calchaquíes Cortes por sedimentos en la Ruta 307. Registros de más de 120 mm y anegamientos severos. Burruyacu El Timbó (zona Las Salidas) Desborde de arroyo y evacuación preventiva de 10 familias. Capital San Miguel de Tucumán (zona sur) 110 mm caídos. Calles anegadas, caída de árboles y tendido eléctrico. Trágico saldo de un menor fallecido por electrocución.

Evacuados, cortes de luz y estado de los diques

Frente al avance del agua, los equipos de emergencia debieron evacuar a un total aproximado de 50 personas en localidades como Aguilares, El Timbó, León Rougés, Alto Verde y Los Sarmientos. Los damnificados fueron trasladados a escuelas e iglesias de la zona para recibir asistencia, abrigo y contención.

Por otro lado, el servicio eléctrico sufrió un impacto generalizado. Las ráfagas de viento y las fuertes descargas atmosféricas derribaron postes y árboles. A esto se sumaron los cortes preventivos solicitados expresamente por Defensa Civil en áreas anegadas para evitar tragedias. Las zonas de San Felipe, Santa Ana, La Florida y El Cadillal se encuentran entre las más comprometidas energéticamente.

Situación Hidrológica:

Dique Escaba: Se encuentra en manejo de creciente con comportamiento normal. No representa un peligro latente, aunque se incrementó la erogación de agua.

Se encuentra en manejo de creciente con comportamiento normal. No representa un peligro latente, aunque se incrementó la erogación de agua. Río Marapa: Presenta un leve aumento en su caudal debido a la liberación del dique, bajo vigilancia estricta.

Presenta un leve aumento en su caudal debido a la liberación del dique, bajo vigilancia estricta. Río Medina: Es el punto de mayor preocupación. Continúa recibiendo un caudal inmenso de agua, afectando las riberas y provocando anegamientos en Los Agudos, Quilmes, Nueva Trinidad y Las Juntas.

La tragedia también enlutó a la provincia durante el temporal: en la zona sur de la Capital tucumana (intersección de calles Democracia y 9 de Julio), un niño falleció en el acto tras recibir una descarga eléctrica mientras transitaba por la vía pública cubierta de agua.