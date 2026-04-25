Confirmaron casos de chikungunya en Yerba Buena La directora del Centro de Salud Ramón Carrillo destacó que se aplican operativos de bloqueo, monitoreo y prevención para evitar la propagación del virus en ese municipio.

Las autoridades de Yerba Buena confirmaron la presencia de casos de chikungunya, aunque remarcaron que la situación se encuentra bajo control. La directora del Centro de Salud Ramón Carrillo, Flavia Molé, señaló que el incremento de casos está directamente relacionado con las características ambientales de la zona. “Es una región húmeda, cercana al cerro, donde habitualmente hay muchos mosquitos y donde esta situación escala más rápido que en otros lugares”, explicó.

No obstante, llevó tranquilidad a la población al aclarar que existe un seguimiento permanente. “Hay circulación del virus, pero no significa que no esté controlado. Desde hace un año funciona un programa interepidémico municipal que articula salud y medio ambiente para el rastreo de huevos y larvas del mosquito”.

Según detalló, este monitoreo permite medir el crecimiento de la población del vector y actuar de forma preventiva. A su vez, cada caso detectado activa un protocolo sanitario específico. “Ante un caso sospechoso se hace un bloqueo de la zona: descacharreo, control en la manzana y en áreas aledañas, además de la búsqueda activa de personas con síntomas”, indicó.

En la actualidad, hay tres casos confirmados por laboratorio en distintos barrios: El Corte, San Eduardo y Nicolás IV. “La situación está controlada”, insistió Molé.

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La especialista remarcó que, ante la ausencia de una vacuna contra el chikungunya, la prevención domiciliaria es clave. “Lo más importante es eliminar cualquier reservorio de agua donde el mosquito pueda depositar sus huevos. Es la misma lógica que para el dengue”, afirmó.

En cuanto a los síntomas, explicó que la enfermedad presenta fiebre, dolor de cabeza y decaimiento, pero se distingue por un rasgo particular: “El chikungunya produce un dolor articular muy intenso. De hecho, su nombre significa ‘el que quiebra los huesos’”.

Por ello, recomendó consultar de inmediato ante la aparición de signos compatibles. “Cualquier persona con dolor articular fuerte, fiebre o decaimiento debe acudir a un centro de salud. Eso permite iniciar rápidamente la vigilancia epidemiológica y el tratamiento”.

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Finalmente, Molé comparó el cuadro con el dengue y aclaró que ambas enfermedades suelen tener baja tasa de complicaciones. “El dengue puede generar hemorragias, mientras que el chikungunya no tiene vacuna. Son virus distintos, y la vacuna del dengue no tiene efecto sobre este”, cerró.

Fuente La Gaceta