Paro nacional universitario: 21 y 22 de octubre sin clases en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias La docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país realizará un Paro Nacional los días 21 y 22 de octubre, en demanda de respuestas urgentes ante la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema público de educación superior.

La medida fue convocada por la CONADU Histórica y cuenta con la adhesión de la ADIUNT. Entre los principales reclamos se destacan:

Un aumento salarial de emergencia que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

La plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario , para garantizar el funcionamiento de universidades y escuelas preuniversitarias.

La defensa irrestricta de la educación pública, gratuita y de calidad.

Desde el sector docente advierten que la situación es crítica: los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, los presupuestos permanecen congelados y las condiciones laborales se deterioran cada día más. “La docencia universitaria no puede esperar más”, señalaron desde el gremio.