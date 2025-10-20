La medida fue convocada por la CONADU Histórica y cuenta con la adhesión de la ADIUNT. Entre los principales reclamos se destacan:
Un aumento salarial de emergencia que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.
La plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, para garantizar el funcionamiento de universidades y escuelas preuniversitarias.
La defensa irrestricta de la educación pública, gratuita y de calidad.
Desde el sector docente advierten que la situación es crítica: los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, los presupuestos permanecen congelados y las condiciones laborales se deterioran cada día más. “La docencia universitaria no puede esperar más”, señalaron desde el gremio.