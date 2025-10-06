La presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, explicó que la decisión se debe a la cercanía con el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el sector.
“El viernes vamos a trabajar con normalidad, ya que necesitamos aprovechar los días previos a una de las semanas más fuertes de ventas del año”, señaló.
Coronel indicó además que la mayoría de los comercios atenderá en horario corrido o partido, de 9 a 13 y de 17 a 21, y recordó que, al tratarse de un feriado nacional, corresponde pagar jornada doble o abonar las horas extras a los empleados que trabajen.
De esta manera, el sector comercial tucumano busca sostener el nivel de actividad y prepararse para una fecha clave en el calendario de ventas.