El comercio en Tucumán abrirá con horario habitual durante el feriado del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó que este viernes 10 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los locales comerciales de la capital abrirán sus puertas con normalidad.

La presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, explicó que la decisión se debe a la cercanía con el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el sector.

“El viernes vamos a trabajar con normalidad, ya que necesitamos aprovechar los días previos a una de las semanas más fuertes de ventas del año”, señaló.

Coronel indicó además que la mayoría de los comercios atenderá en horario corrido o partido, de 9 a 13 y de 17 a 21, y recordó que, al tratarse de un feriado nacional, corresponde pagar jornada doble o abonar las horas extras a los empleados que trabajen.

De esta manera, el sector comercial tucumano busca sostener el nivel de actividad y prepararse para una fecha clave en el calendario de ventas.