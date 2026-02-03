Anunciaron la extensión de la cobertura de la vacuna contra dengue hasta los 59 años Es para cualquier persona que se encuentre en ese rango de edad y tenga la necesidad o la voluntad de vacunarse contra dengue.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, participó de la conferencia de prensa que encabezó el gobernador de la Provincia, contador Osvaldo Jaldo, durante la cual, entre otros temas, se hizo efectivo el anuncio de la ampliación de la vacunación, que pasa de su límite establecido anteriormente en los 49, a los 59 años de edad.

“Hemos tomado la decisión esta mañana, en diálogo con el gobernador de la provincia, contador Osvaldo Jaldo, de ampliar la edad desde los 10 hasta los 59 años. Esto significa que cualquier persona que se encuentre en ese rango de edad y tenga la necesidad o la voluntad de vacunarse contra dengue, sepa que ya lo puede hacer en cualquiera de los vacunatorios de Tucumán”, inició el titular de la cartera sanitaria local, doctor Luis Medina Ruiz.

Siguiendo esta línea el ministro puntualizó es importante recordar que la vacuna al ser de virus vivo atenuado, no se puede colocar en embarazadas, ni a aquellas personas que tienen alguna enfermedad que los inmunodeprima: “Para recibir la cobertura, además de la edad estipulada, se debe tener un buen estado inmunitario, porque esta vacuna en una persona que no tiene defensas puede generar un pequeño cuadro similar al dengue. Desde mañana toda persona entre 10 a 59 años que cumpla con dichas condiciones de salud podrá recibir la inmunización”.

Esta iniciativa, como parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Salud Pública, se basa en un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Tucumán consolida con estas decisiones su compromiso con la prevención de enfermedades que pueden tener un alto impacto en la sociedad si no se abordan a tiempo. La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.

