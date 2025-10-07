Emergencia hídrica en Tucumán: Chahla pide colaboración vecinal y refuerza el plan anti-inundaciones Ante la inminente llegada de las lluvias intensas pronosticadas para los próximos meses, la intendenta Rossana Chahla convocó a una reunión de gabinete para definir las prioridades y reforzar el plan de acción contra posibles anegamientos en San Miguel de Tucumán.

Tras la cumbre de funcionarios, la intendenta hizo un fuerte llamado a la colaboración ciudadana, advirtiendo que los esfuerzos municipales son insuficientes sin el compromiso de los vecinos. “El Municipio solo no puede, necesitamos la colaboración de todos”, sentenció Chahla, en referencia directa al alarmante volumen de basura arrojada en canales y vía pública. El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, detalló que en la limpieza de los 24 canales de la ciudad se han encontrado desde botellas hasta electrodomésticos.

El Doble Desafío del Plan Municipal

La estrategia municipal abordará dos frentes críticos:

Limpieza de Desagües y Canales: Se mantendrá y reforzará la limpieza de los 23 kilómetros de canales y los más de 2.600 imbornales de la capital, una tarea que se intensificó durante el invierno. Chincarini indicó que incluso se están reemplazando losas de hormigón en canales revestidos para mejorar su capacidad.

Reubicación de Familias en Zonas de Riesgo: El municipio, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, realizará un censo casa por casa para relevar y buscar una solución habitacional de fondo para las familias que viven en asentamientos a la vera del Río Salí y de los canales. La intendenta explicó que estos son los puntos más críticos, donde “es imposible hacer una obra que evite que se inunden” y donde la reubicación es esencial para evitar tragedias.

Chahla alertó sobre la necesidad de tomar medidas urgentes debido a que “el cambio climático está llegando a todos lados” con lluvias cada vez más intensas, y subrayó que la presencia de asentamientos en zonas no aptas para habitar es el principal factor de riesgo en la capital.

Finalmente, tanto la intendenta como Chincarini remarcaron la necesidad de financiamiento externo para encarar las grandes obras hídricas que la ciudad necesita tras más de 50 años sin inversiones significativas en infraestructura pluvial. Mientras tanto, la limpieza y la conciencia ciudadana son las herramientas clave para minimizar los daños de la próxima temporada.