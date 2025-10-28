Caso Aguilares: estrangulamiento, la principal hipótesis en la muerte del contador Romano La investigación por el trágico hallazgo de José Antonio Romano, el contador de 52 años encontrado sin vida dentro de un freezer en su domicilio el pasado domingo, dio un giro crucial con la difusión del informe preliminar de la autopsia. Este informe sugiere que la causa de la muerte sería el estrangulamiento, al detectarse en el cuerpo marcas compatibles con un estrangulamiento de tipo mecánico y una herida profunda en el cuello.

El fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó las novedades e hizo una aclaración fundamental: desmintió la versión inicial que circuló sobre un supuesto desmembramiento del cadáver. “El cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer“, precisó Varela, desestimando la hipótesis más macabra que había tomado fuerza.

Según las estimaciones forenses, el fallecimiento del contador Romano se habría producido en el lapso comprendido entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

Mientras tanto, la investigación judicial se concentra en dos líneas de acción: por un lado, se informó que este martes se llevará a cabo la inspección de la camioneta de la víctima, localizada en el barrio Villa Nueva. Por otro, continúan las tareas de recolección de pruebas, que incluyen la toma de declaraciones a personas cercanas al entorno de Romano y el minucioso análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona.

