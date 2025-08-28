Caso Alberdi: comenzaron las indagatorias y se preparan las declaraciones del ex intendente y su esposa Las audiencias indagatorias en el denominado Caso Alberdi ya están en marcha. La mayoría de los acusados permanece detenida en el penal de Benjamín Paz y comenzó a desfil ar ante la justicia federal, en el marco de la investigación por presuntos vínculos entre funcionarios municipales, narcotráfico y lavado de dinero.

Primeras declaraciones

El primero en presentarse fue José del Carmen Roldán, ex secretario de Hacienda de Alberdi. Con la asistencia de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, negó haber integrado una organización criminal, rechazó irregularidades en el crecimiento de su patrimonio y desmintió lazos con Carlos Rodríguez, exempleado suyo detenido en Salta por un doble homicidio ligado al narcotráfico.

Su defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, ya que Roldán lleva dos meses detenido en Benjamín Paz.

El segundo en declarar fue Albano Loru, ex concejal, representado por Javier Lobo Aragón y su hijo. Loru negó los cargos y aseguró no poseer bienes relevantes, salvo una motocicleta. Según su defensa, la camioneta que había adquirido en cuotas fue devuelta por su familia al no poder afrontar los pagos.

Los abogados cuestionaron la imputación al remarcar que “no se encontraron pruebas materiales ni drogas” y también pedirán su excarcelación o arresto domiciliario por problemas psiquiátricos.

Próximas audiencias

Para este jueves fueron citados Juan Pablo Barrionuevo, ex funcionario de Desarrollo Social, y Roque “Chipi” Jiménez, supuesto empresario cuyo audio viralizado disparó la causa.

El viernes será el turno del ex intendente Luis “Pato” Campos y de su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, quienes hasta ahora figuraban en el expediente pero sin haber sido formalmente imputados.

El trasfondo de la causa

De acuerdo con la acusación del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, un grupo de dirigentes y allegados habría montado una asociación ilícita dedicada a la distribución y comercialización de drogas, valiéndose de estructuras del municipio para llevar adelante el esquema.

El proceso judicial mantiene bajo la lupa a la dirigencia política de Alberdi y expone la posible conexión entre la administración municipal y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.