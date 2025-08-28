Jaldo destacó que en agosto se invertirán U$D 280 millones en obras para Tucumán El gobernador, acompañado por su gabinete, presentó avances en materia de infraestructura y destacó tres proyectos clave: el PROCREAR II con 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios, la línea de alta tensión El Bracho – Villa Quinteros y el acueducto de Vipos. Las obras, según indicó, buscan garantizar agua, energía y vivienda para la población y potenciar la economía provincial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al pleno del Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, se refirió a las políticas en materia de obras públicas de su gestión durante una conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno.

Durante su presentación, el mandatario tucumano celebró el encuentro “a los efectos de informar algunas decisiones que hemos venido tomando de impacto provincial exclusivamente y otras decisiones nacionales y provinciales con impacto en Tucumán” y destacó que el mes de agosto “realmente ha sido un mes muy positivo para la provincia”.

A continuación detalló que en este mes se dio inicio oficialmente a una obra habitacional estratégica para Tucumán que es modelo a nivel país, como “el PROCREAR II Tucumán con 1600 viviendas y 1400 lotes con servicios”.

Jaldo destacó que ayer inició la obra energética El Bracho – Villa Quinteros: “una de las obras que desde el año 2010 se ha venido gestionando y que en este gobierno, que lleva apenas en un año y 9 meses, hemos logrado dar inicio oficial a esta obra denominada El Bracho – Villa Quinteros, que es una línea de alta tensión de 52 kilómetros. Una obra de transporte de energía eléctrica que va a solucionar definitivamente los problemas energéticos en las provincias de Tucumán”.

El gobernador graficó que esta obra promoverá la radicación de industrias en Tucumán y garantizará el abastecimiento de energía para pobladores del interior: “llevará la tranquilidad a los ciudadanos que en el consumo domiciliario van a tener la cantidad y la calidad que realmente cada uno de los tucumanos se merece”.

A su vez, destacó que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; y el flamante secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, viajarán mañana a Capital Federal “para asistir a la apertura de los sobres de otra de las obras más importantes que hemos venido gestionando, como es el acueducto de VIPOS”.

Jaldo dijo que entre las tres obras: PROCREAR II, El Bracho – Villa Quinteros y el acueducto de Vipos, implicarán una inversión de 280 millones de dólares sólo en el mes de agosto para Tucumán: “No solo los U$D 280 millones sino además los servicios esenciales que significan: agua potable con el acueducto, energía eléctrica con la doble eterna El Bracho Villa Quinteros y ni más ni menos que cumplir el sueño de tener el techo propio y una vivienda para los tucumanos que hoy la están necesitando. Esta es la gestión de este gobierno que todavía no ha llegado a la mitad del mandato”.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, afirmó: “tenemos más de 320 personas que no tenían trabajo y hoy lo tienen”.

En relación con la inversión en el programa PROCREAR II Tucumán, precisó: “es una inversión 100% de la provincia. Estamos hablando de más de 80 millones de dólares, una obra que se va a realizar en 18 meses y que viene a dinamizar la economía provincial”.

Respecto de la obra de la doble terna El Bracho – Villa Quintero, Nazur destacó: “es una obra realmente histórica, importante, donde pensamos en la industria. Esta doble terna nos va a permitir que las industrias tengan energía pensando en el progreso de Tucumán y, sobre todas las cosas, en más de 600 mil tucumanos beneficiados”.

El funcionario explicó además: “hoy, el Gran San Miguel de Tucumán es abastecido por dos líneas, la de El Bracho – Cevil Pozo y la de El Bracho – Independencia. Vamos a descomprimir esas dos líneas haciendo que la energía se transporte por estos 52 kilómetros de doble terna, de 132 kv, lo que aliviará las líneas para evitar los cortes. Esto es una solución definitiva y estructural al problema”.

Nazur detalló también la magnitud de la inversión: “una inversión que ronda los 65 millones de dólares, y si hablamos del mes de agosto, estamos superando los 280 millones de dólares con esta licitación que se va a generar mañana, que es una apertura de sobres con la adjudicación del acueducto de Vipos. También una obra estructural para agua, que viene a beneficiar al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena, una obra que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Finalmente, el ministro resaltó: “en materia de obras públicas estamos hablando de obras estructurales e históricas en la provincia de Tucumán, y esto se lo hizo en un año y nueve meses de gestión”.