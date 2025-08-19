Tucumán votará por primera vez con la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas El próximo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas nacionales, los ciudadanos de Tucumán deberán utilizar por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales listas partidarias y que busca garantizar mayor transparencia, evitar irregularidades y agilizar el proceso electoral.

En la provincia, el cambio alcanzará a 1.341.563 electores, quienes estarán habilitados para sufragar en 375 mesas distribuidas en 493 establecimientos. La implementación fue explicada por Romina Agüero, procuradora del área de capacitación electoral, y Josefina Cajal, abogada de la Secretaría Electoral Nacional, quienes remarcaron que la innovación representa “un cambio cultural importante” en la forma de votar.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La BUP fue creada por la Ley 27.783 y consiste en una única hoja oficial, impresa por la Justicia Electoral, en la que figuran todos los partidos y alianzas que compiten en una determinada categoría.

En Tucumán, para esta elección habrá 10 opciones en total: cuatro alianzas y seis partidos políticos, todos postulando candidatos a diputados nacionales.

A diferencia del sistema anterior, los votantes ya no deberán buscar boletas en el cuarto oscuro, sino que tendrán todas las alternativas en una sola hoja.

MIRA TAMBIÉN Intervinieron en un importante foco de incendio en la zona del Ingenio La Corona

Paso a paso: cómo será el voto

El elector se presenta en la mesa con su DNI.

El presidente de mesa entrega una boleta única firmada en el dorso.

MIRA TAMBIÉN Conciencia Digital: alertan que la violencia en redes también es violencia real

El ciudadano ingresa a la cabina de votación (que reemplaza al cuarto oscuro).

Con una lapicera indeleble, marca su preferencia en el casillero correspondiente.

Son válidas distintas formas de marcar: tilde, cruz, círculo o rellenado.

MIRA TAMBIÉN La Libertad Avanza quedó fuera de las elecciones en Alberdi y crece la tensión política

Dobla la boleta y la deposita en la urna.

Firma el padrón, recibe el troquel y recupera su documento.

Cambios y medidas de seguridad

MIRA TAMBIÉN Miércoles con máxima de 23° y ascenso térmico en los próximos días

Las autoridades de mesa estarán dentro del aula, cerca de las cabinas, para impedir la toma de fotografías de las boletas, una práctica que en el pasado facilitaba el fraude electoral.

Cada mesa contará con una cantidad de boletas igual al número de electores habilitados más un 5% adicional, emitidas en talonarios numerados, lo que asegura control y evita manipulaciones.

El escrutinio se realizará bajo el mismo esquema de clasificación (votos válidos, nulos y recurridos), siempre priorizando la voluntad del elector.

Desde la Secretaría Electoral destacaron que el nuevo mecanismo hará más ágil la jornada, ya que en cada aula habrá una o dos cabinas de votación, reduciendo los tiempos de espera.

Caso especial: Alberdi vota con dos sistemas

En la ciudad de Juan Bautista Alberdi, los electores deberán utilizar dos modalidades distintas: la Boleta Única de Papel para elegir diputados nacionales y la boleta partidaria tradicional para votar a las autoridades provinciales.

Autoridades de mesa y capacitación

Las mesas seguirán estando a cargo de un presidente y un suplente. Quienes deseen desempeñarse en esa función pueden inscribirse voluntariamente en la sede de la Secretaría Electoral (Piedras 418, primer piso) o a través de Instagram.

La tarea será remunerada y los seleccionados recibirán capacitaciones obligatorias en el Juzgado Electoral.

Recordatorios importantes

No está permitido llevar boletas desde la casa.

No habrá sobres.

Está prohibido fotografiar el voto.

“Es un cambio cultural muy grande, pero el sistema es sencillo y transparente. La clave será la capacitación y la información previa para que todos lleguen con confianza al día de la elección”, concluyeron Agüero y Cajal.