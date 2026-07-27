Catalán criticó el llamado a elecciones y pidió eliminar los acoples en Tucumán El presidente de La Libertad Avanza Tucumán cuestionó la convocatoria realizada por Osvaldo Jaldo para los comicios del 9 de mayo de 2027 y aseguró que la provincia necesita "menos gasto, más transparencia y reglas claras".

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, se pronunció este lunes sobre la convocatoria a elecciones provinciales anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo y sostuvo que con la firma del decreto “se puso en marcha la campaña electoral”, convirtiendo a Tucumán en la primera provincia del país en convocar a elecciones para 2027.

En ese contexto, el dirigente libertario cuestionó la decisión del Ejecutivo provincial al afirmar que “mientras tanto, los tucumanos siguen esperando gestión, crecimiento y soluciones”. Sus declaraciones se producen luego de que Jaldo oficializara que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027, fecha en la que se elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y los 93 delegados comunales.

Catalán también planteó una reforma del sistema electoral al proponer “terminar con los acoples y competir con una lista única por espacio político”. Según expresó, esa medida permitiría “menos gasto, más transparencia y reglas claras para todos”. Además, sostuvo que la elección del próximo año representará una definición sobre el futuro de la provincia: “El año que viene se elige entre seguir con décadas de atraso o empezar el cambio que Tucumán necesita”.

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