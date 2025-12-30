Causa Vélez: sobreseyeron a los cuatro futbolistas El juez Augusto José Paz Almonacid determinó que el hecho atribuido a los futbolistas “no constituye delito”, por lo que resolvió el sobreseimiento de los cuatro imputados.

La investigación judicial que involucró a cuatro ex jugadores de Vélez por una denuncia de abuso sexual quedó, por ahora, sin imputados. En una resolución dictada este martes, el juez Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, dispuso el sobreseimiento y la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, al concluir que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.

El pronunciamiento se conoció en el tramo final del año judicial y clausuró una etapa de un proceso que demandó varios meses de investigación y tres audiencias de debate extensas, en las que se analizaron pruebas testimoniales, periciales y técnicas. La definición del magistrado era esperada, ya que de ella dependía la continuidad o no del expediente.

La causa se había iniciado en marzo de 2024, a partir de la denuncia presentada por una joven tucumana, quien afirmó haber sido víctima de un abuso en una habitación de un hotel de la capital, donde se encontraban los entonces futbolistas del club de Liniers. El caso tuvo desde sus comienzos una fuerte exposición pública y generó un amplio debate social y judicial.

En el fallo, el juez también desestimó el planteo de nulidad impulsado por la querella respecto de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de personas del entorno de la denunciante. Para la defensa de los ex jugadores, ese material resultó clave para reconstruir el contexto de lo ocurrido y para poner en crisis la acusación original.

MIRA TAMBIÉN Tres personas perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido en El Bracho

Cabe recordar que, semanas atrás, los abogados de los imputados habían solicitado el cierre de la causa, argumentando que los informes periciales sobre los dispositivos móviles de la denunciante y de sus amigas debilitaban de manera sustancial la hipótesis acusatoria.

Pese a la decisión judicial, el expediente podría no quedar definitivamente concluido. Los representantes legales de la denunciante, Patricia Neme y Alejandro Char, adelantaron que apelarán la resolución, lo que abriría la posibilidad de que el caso sea revisado por un tribunal superior.

Fuente La Gaceta