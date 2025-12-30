Tucumán concretará la primera exportación de ají y pepino a la Unión Europea La Secretaría de Producción precisó que la carga se encuentra en proceso de acondicionamiento desde hoy en el empaque Berry Good, ubicado en la ciudad de Lules, desde donde partirá rumbo al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

La Provincia informó que el 1 de enero de 2026 se realizará la primera exportación de ají y pepino producidos en Tucumán con destino a Francia, marcando un hito para el sector hortícola provincial y la apertura de nuevos mercados internacionales.

La Secretaría de Producción, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, precisó que la carga se encuentra en proceso de acondicionamiento desde hoy en el empaque Berry Good, ubicado en la ciudad de Lules, desde donde partirá rumbo al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Se trata de la primera exportación de estos productos desde Tucumán y, a su vez, de la primera carga de frutos gourmet de la provincia con destino a la Unión Europea, lo que consolida el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la matriz productiva local.

El acondicionamiento se realizó en el establecimiento de empaque de hortalizas de exportación Berry Goods S.A., situado sobre la Ruta Provincial N° 341, en la ciudad de Lules.

El primer embarque, previsto para el 1 de enero de 2026, consistirá en 2.291 kilogramos de ají y 126 kilogramos de pepino karella, que serán despachados vía aérea hacia Francia desde el área metropolitana de Buenos Aires.

Entre los productos exportados se encuentra la Momordica charantia, conocida como karella, melón amargo o calabaza amarga, una hortaliza de uso extendido en Asia y América, reconocida por sus propiedades nutricionales y su aplicación tradicional en la alimentación saludable.

Asimismo, se acondicionaron frutos del género Capsicum spp., ajíes y chiles originarios de América, caracterizados por la presencia de capsaicina, responsable de su sabor picante y de su alta demanda en mercados especializados.

Desde la Secretaría de Producción anticiparon que en los próximos embarques se sumará la exportación de solanum aethiopicum, conocida como berenjena etíope o africana, ampliando la oferta tucumana de hortalizas gourmet hacia la Unión Europea y fortaleciendo la proyección internacional de la producción provincial.

Fuente: Comunicación Tucumán

