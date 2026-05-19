Chahla fijó prioridades en obras, movilidad y asistencia social La intendente encabezó un encuentro con sus funcionarios para coordinar acciones vinculadas al plan de bacheo, movilidad urbana, el refugio municipal y los preparativos por el 9 de julio.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este martes una nueva reunión de gabinete con el objetivo de delinear los principales lineamientos de gestión y los trabajos que se llevarán adelante en distintas áreas, en especial en Obras Públicas y Movilidad Urbana, donde recientemente asumieron como titulares Claudio Bravo y Carlos Arnedo. El objetivo del encuentro, desarrollado en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, fue reforzar la planificación y ejecución de políticas públicas para la ciudad.

“Mantuve una reunión con mi equipo de trabajo para alinear las acciones y proyectos que llevaremos adelante durante lo que resta del año”, expresó Chahla al finalizar el encuentro.

La jefa municipal explicó que durante la reunión se analizaron las tareas de bacheo que continuarán ejecutándose en distintos sectores de la capital. “Dialogamos sobre las tareas de bacheo que continuaremos realizando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar respuestas concretas a los vecinos”, señaló.

También repasó el funcionamiento del Refugio Municipal, que actualmente se encuentra plenamente operativo para asistir a personas en situación de vulnerabilidad ante la llegada de los meses más fríos del año. “Hoy se encuentra 100% operativo, brindando contención y acompañamiento a quienes más lo necesitan, especialmente en estas épocas de bajas temperaturas”, destacó.

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Además, la intendente indicó que se avanzó en la organización de las actividades por el Día de la Independencia, que tendrán a San Miguel de Tucumán como epicentro de los actos oficiales. “Planificamos las actividades por el 9 de Julio, una fecha muy especial donde nuestra ciudad histórica se convierte en capital del país y epicentro de una de las celebraciones más importantes para todos los argentinos”, sostuvo.

Finalmente, Chahla ratificó el compromiso de su gestión con el orden y la cercanía con los vecinos. “Seguimos trabajando con compromiso y planificación para construir una ciudad más ordenada, humana y cercana para todos los vecinos”, concluyó.

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