El Refugio Municipal refuerza la asistencia a personas en situación de calle El Refugio Papa Francisco del Parque 9 de Julio, ubicado en avenida Coronel Suárez 550, brinda abrigo, alimentos y contención las 24 horas. Teléfono para informar al Municipio sobre personas en situación de calle.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Refugio Municipal “Papa Francisco”, que abre las 24 horas en avenida Coronel Suárez 550, reforzó los servicios que brinda a personas en situación de calle. En ese espacio la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece albergue, contención, abrigo, comida caliente y atención médica, a vecinos en situación de vulnerabilidad.

Los ciudadanos que necesiten ayuda o quienes conozcan a personas en situación de calle pueden comunicarse al teléfono 3812156434 para solicitar la asistencia del Municipio.

“Llegó el frío y por pedido de nuestra intendenta Rossana Chahla, el Municipio sigue trabajando día a día para dar contención a las personas que más lo necesitan”, señaló la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer.

La funcionaria instó a los ciudadanos a informar a través del teléfono 3812156434 la presencia de personas sin hogar en la vía pública.

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“Un equipo de nuestra Secretaría de Atención al Ciudadano se hará presente en el lugar para dar asistencia a las personas que lo necesitan”, explicó.

Prado Budeguer remarcó que el dispositivo no solo ofrece alojamiento y alimentación, sino también herramientas para promover la reinserción social y laboral. “Acá no solamente tenemos un plato de comida y atención de salud, sino que también estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Empleo para ayudar a cada persona a armar su currículum, conocer cuál es su potencial y de esa manera poder obtener una salida laboral”, indicó.

Además, detalló que las personas que ingresan al refugio cuentan con servicios y comodidades básicas para transitar su estadía en condiciones dignas. “Tienen acceso a baños con agua caliente, un plato de comida caliente, un lugar cómodo con habitaciones y baños divididos por género, además de un espacio para que puedan compartir las comidas en familia”, concluyó.