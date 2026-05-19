Osvaldo Jaldo indicó que la Provincia evaluará soluciones para la Escuela Normal El gobernador aseguró que priorizará el diálogo con estudiantes, docentes y padres.

El gobernador de Osvaldo Jaldo se refirió este martes al reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, que se movilizó en la peatonal Muñecas para defender la continuidad y el reconocimiento de las carreras e idiomas.

Durante una rueda de prensa, Jaldo aseguró que está dispuesto a recibir a estudiantes, docentes y padres para dialogar sobre la situación. El Primer Mandatario explicó que el conflicto surge a partir de decisiones tomadas a nivel nacional respecto al reconocimiento de algunas carreras vinculadas a idiomas, y señaló que la Provincia evaluará posibles soluciones.

Además, remarcó que la educación “es una política de Estado” y sostuvo que “la única manera” de sacar adelante a Tucumán y al país “es a través de la educación”.

El Gobernador también confirmó que, una vez que la comunidad educativa solicite formalmente una audiencia, serán recibidos por el Ejecutivo provincial.

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Fuente Comunicación Tucumán