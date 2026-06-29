Chahla inició la renovación de la avenida República del Líbano El Municipio puso en marcha una intervención integral sobre 1.200 metros del corredor vial, con trabajos que se extenderán durante dos meses.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con un plan de obras destinado a mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en distintos corredores estratégicos de la capital. En ese marco, la intendente Rossana Chahla encabezó este lunes el inicio de la primera etapa de la obra de recuperación y revalorización de la avenida República del Líbano, entre avenida Francisco de Aguirre y avenida Belgrano, una de las principales arterias que conecta el norte y el sur de la ciudad. La intervención forma parte de un plan integral de mejoras en los Distritos 4 y 5, donde viven más de 57 mil vecinos distribuidos en 25 barrios.

La jefa municipal estuvo acompañada por funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, quienes supervisaron el comienzo de las tareas junto a los equipos técnicos y las empresas encargadas de ejecutar los trabajos.

En esta primera etapa, las obras contemplan la reconstrucción de los badenes en las intersecciones con las calles México, Manuel Estrada, Paraguay e Italia, mediante la ejecución de pavimento de hormigón, desde el norte hacia el sur. Posteriormente, se avanzará con la repavimentación integral de la calzada, que incluirá el fresado del pavimento existente, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la demarcación horizontal de sendas peatonales y carriles de circulación.

Durante la recorrida, Chahla explicó que la intervención responde a un reclamo histórico de los vecinos y que los trabajos buscan resolver de manera definitiva los problemas estructurales que presenta ese corredor vial.

“Estamos comenzando una gran obra en esta zona de México y República del Líbano, un lugar donde tenemos grandes dificultades y donde también había muchas quejas de los vecinos”, señaló.

La intendente remarcó que, al iniciar las tareas, los equipos técnicos detectaron importantes deficiencias en la estructura del pavimento. “Nos encontramos con que debajo del pavimento no existía la base granular que le da sustentación. El agua se infiltra, se producen hundimientos y aparecen los pozos. Esto ya no era para hacer un parche; era necesario realizar una obra completa”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que la intervención abarcará todo el tramo comprendido entre avenida Belgrano y Francisco de Aguirre y adelantó que la intención del Municipio es completar la totalidad del proyecto una vez iniciados los trabajos. “La idea es continuar hasta terminar toda la obra. Estimamos un plazo de aproximadamente dos meses para completar estos 1.200 metros”, precisó.

MIRA TAMBIÉN Jaldo anunció una recomposición salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo

La jefa municipal también destacó la importancia de coordinar las tareas con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), teniendo en cuenta que gran parte de los deterioros del pavimento están vinculados a intervenciones en las redes de agua y cloacas. “El gran desafío es trabajar en conjunto con la SAT. Muchas veces necesitamos que ellos intervengan primero y después ingresamos nosotros para evitar hacer dos veces el mismo trabajo. Esa coordinación la fuimos aprendiendo y hoy la estamos aplicando”, explicó.