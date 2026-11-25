Choferes de aplicaciones: amplían la atención para completar el registro obligatorio La inscripción al Padrón Digital se realizará con horarios extendidos hasta el 30 de noviembre en el Parque 9 de Julio. Quienes no estén registrados quedarán inhabilitados para prestar el servicio en la capital tucumana.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa que se amplía el horario de atención para anotarse en el Padrón Digital Obligatorio para choferes de aplicaciones móviles. Los conductores de automóviles y motocicletas que prestan este servicio pueden acercarse este jueves 26, viernes 27 y lunes 30 a la Estación del Trencito del Parque 9 de Julio, de 08 a 16 h, para inscribirse en el registro habilitado por el municipio.

La directora del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA), Valeria Amaya, recordó que la inscripción es totalmente gratuita y los conductores pueden acercarse sin turno previo.

Requisitos para inscribirse

Para conductores de motocicletas:

Licencia de conducir correspondiente a la cilindrada de la motocicleta.

Certificado de Reincidencia

Para conductores de automóviles:

DNI

Certificado de Reincidencia.

Licencia Nacional de Conducir categoría D1 vigente.

¿Qué documentación se exige para los vehículos?

Además de los requisitos correspondientes al conductor, será necesario presentar la siguiente documentación de la unidad utilizada para prestar el servicio:

Informe de dominio.

Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Seguro correspondiente al transporte oneroso de pasajeros.

Autorización para utilizar el vehículo, cuando el conductor no sea su titular.

Desde el SUTRAPA advirtieron que aquellos conductores que no se inscriban en el padrón hasta el lunes 30 quedarán imposibilitados de prestar legalmente el servicio dentro de San Miguel de Tucumán.

La información recabada a través del padrón servirá para evaluar la situación de las licencias vacantes del servicio de taxis y contemplar la posibilidad de que conductores que actualmente trabajan con aplicaciones digitales puedan incorporarse a esa actividad. os en completar el trámite.

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Inspecciones técnicas y códigos QR para los vehículos

Una vez finalizado el período de inscripción, el Municipio avanzará con la validación de la documentación presentada por los conductores. A partir de la segunda quincena de diciembre, señalaron desde el SUTRAPA, comenzarían las inspecciones técnicas de los vehículos y la colocación de códigos QR que permitirán identificar a las unidades registradas. El objetivo es iniciar 2027 con el padrón conformado y los mecanismos de fiscalización en funcionamiento.