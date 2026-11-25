El ministerio de Salud provincial insta a vacunarse contra el sarampión, el Covid y la gripe El ministro Luis Medina Ruiz pidió a la población que concurra a los nodos de vacunación de la provincia. Advirtió sobre la circulación de enfermedades en otros países y recordó que Tucumán cuenta con dosis disponibles para prevenirlas.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, convocó a la población a vacunarse contra el sarampión, el Covid y la gripe en los nodos habilitados en toda la provincia. El funcionario realizó el llamado luego de analizar la situación epidemiológica internacional, regional y nacional, y señaló la importancia de mantener los esquemas de inmunización para prevenir la circulación de estas enfermedades.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno junto al gobernador, Osvaldo Jaldo, Medina Ruiz, en relación con el sarampión, explicó que se registró un aumento de casos en Estados Unidos, Canadá y México, y advirtió sobre la aparición de contagios en Guatemala, Perú y Bolivia. Además, indicó que Estados Unidos perdió la condición de país libre de circulación endémica del virus.

“En el país no hay casos de sarampión, en Tucumán tampoco, pero uno tiene que estar alerta de lo que ocurre en el resto del mundo, porque pone en riesgo la situación epidémica de la provincia”, sostuvo.

“La buena noticia es que tenemos las vacunas, tenemos un buen porcentaje de personas inmunizadas y tenemos los nodos de vacunación que están disponibles todos los de lunes a viernes y los sábados incluidos en la peatonal y, si llueve, en el Vacunatorio de la Familia, para que la población que no se puede vacunar durante la semana lo haga”, dijo y recordó que esta enfermedad en el mundo estaba prácticamente erradicada.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo anunció el inicio de la obra del acceso sur a Tucumán

El ministro destacó que la provincia cuenta con vacunas disponibles y recordó que todas las personas nacidas después de 1965 deben acreditar dos dosis contra el sarampión. En caso de no contar con la certificación correspondiente, recomendó concurrir a un vacunatorio para recibir la dosis necesaria.

“Lo que tenemos que hacer es vacunarnos, ir al vacunatorio, llevar a nuestros niños, a los adultos, todo aquel que nació después del año 65’ tiene que tener dos dosis de vacuna contra el sarampión certificadas”, afirmó.

También pidió prestar atención a la aparición de síntomas en personas que regresaron de viajes al exterior, especialmente de países con circulación del virus. Entre las manifestaciones que mencionó se encuentran la fiebre alta, el dolor corporal y las erupciones en la piel.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron al líder de una banda que robó $40 millones en una empresa

Vacunación contra el Covid

Por otra parte, Medina Ruiz señaló que las autoridades sanitarias detectaron un aumento de casos de Covid en la región y en el país, con un repunte de contagios en Tucumán.

En ese sentido, recordó que la vacuna requiere un refuerzo anual, especialmente para quienes recibieron la última dosis hace más de un año. También hizo hincapié en la importancia de la inmunización para los mayores de 65 años, las personas con defensas bajas, quienes reciben tratamiento de hemodiálisis y aquellas que presentan enfermedades pulmonares crónicas, antecedentes de neumonías recurrentes o parálisis cerebral.

MIRA TAMBIÉN La Policía de Tucumán secuestró más de 25 kilos de cocaína

Asimismo, indicó que la vacuna se encuentra disponible para niños y embarazadas.

“Tenemos la buena noticia de que tenemos la vacuna disponible. La vacuna contra el Covid necesita un refuerzo anual, sobre todo aquella persona que tiene una última dosis hace más de un año, para las personas con defensas bajas, mayores de 65 años, que tiene diálisis, niños y embarazadas”, explicó.

Vacunación antigripal sin restricciones de edad

Respecto de la gripe, el titular de la cartera sanitaria indicó que el virus continúa en circulación y precisó que se detectaron casos de influenza B. En ese contexto, explicó que quienes tuvieron gripe A durante los primeros meses del año pueden contraer nuevamente la enfermedad, ya que se trata de un virus diferente.

El ministro recordó que Tucumán dispuso la vacunación antigripal sin restricciones de edad ni exigencia de enfermedades crónicas para acceder a las dosis.

“Con respecto a gripe, que es una enfermedad que todavía está circulando, pero con muy poca proporción dentro de los virus que están circulando, está circulando la gripe B, que es un virus que es diferente al de la gripe A”, señaló.

Además, recomendó la vacunación de niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas y personas con enfermedades de base que puedan presentar complicaciones ante una infección por gripe.

Finalmente, Medina Ruiz reiteró la importancia de concurrir a los nodos de vacunación para completar los esquemas y acceder a las dosis disponibles.

“Hay enfermedades que están circulando en el mundo que pueden llegar a la provincia y nosotros tenemos las vacunas disponibles, vacunas de buena calidad y dispuesta en todos nuestros nodos”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán