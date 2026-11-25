Jaldo confirmó que los diputados tucumanos acompañarán el Presupuesto 2027 El gobernador anunció que el Bloque Independencia apoyará el proyecto nacional. Sostuvo que su aprobación permitirá definir las partidas destinadas a obras y programas para las provincias.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, cuya discusión fue convocada para este jueves 26 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación, y confirmó que el Bloque Independencia acompañará su aprobación.

“Venimos poniendo en el presupuesto las obras que consideramos que nos hacen falta. El acceso sur que recién anunciamos está incluido en el presupuesto 2027. Nos garantiza la firma e implementación de Vialidad de la Nación con las empresas, sino que está incluida en el presupuesto como otras obras que hemos incluido”, expresó.

Asimismo, indicó que el Gobierno provincial analizó otras partidas vinculadas con Tucumán y consideró que, en el contexto económico actual, se encuentran dentro de parámetros razonables.

Jaldo también explicó las consecuencias institucionales y administrativas que tendría la falta de aprobación del proyecto. “Hay que decirle a la gente que si no se aprueba el presupuesto del 2027, se pone en vigencia el actual presupuesto, es decir el del 2026. El 1 de enero pasa a funcionar como presupuesto del año 2027, pero con la diferencia de que no tiene asignaciones de partidas”, afirmó.

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En esa línea, sostuvo que la continuidad del presupuesto anterior otorgaría al jefe de Gabinete facultades discrecionales para administrar los recursos nacionales. “El presupuesto del 2026 puesto en vigencia en el 2027, lo maneja de manera discrecional el jefe de Gabinete de turno”, señaló.

Por ese motivo, el Gobernador consideró que “quienes tienen la responsabilidad de opinar y votar sobre el presupuesto, hay que estudiarlo con profundidad, hay que sugerir las modificaciones que hagan falta, pero nunca hay que dejar al Gobierno nacional”.

Finalmente, confirmó la posición del bloque tucumano y ratificó que sus integrantes acompañarán la iniciativa, aun cuando persistan observaciones sobre algunos de sus puntos.

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“Por eso, realizadas las observaciones en el presupuesto que se tiene que votar, el Bloque Independencia va a acompañar la sanción del presupuesto porque entendemos que la Nación necesita un presupuesto. No podemos dejar en las manos de una persona, hoy circunstancialmente está Diego Santilli, pero no se puede dejar que una persona administre el presupuesto de todos los argentinos”, expresó.

Y concluyó: “Por eso, nosotros, aun con algunas fallas que se pueda tener, con algunas objeciones que no se puedan solucionar hasta el día de la votación, nosotros, el Bloque Independencia, vamos a acompañar la sanción del presupuesto del año 2027 del Gobierno nacional”.

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