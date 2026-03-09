Cientos de fieles celebraron a Santa Mama Antula en una emotiva misa Jornada marcada por la fe, la devoción y el testimonio de quienes se acercaron a honrar a la primera Santa Argentina.

Cientos de fieles participaron de la Santa Misa celebrada en honor a Santa Mama Antula, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, en una jornada marcada por la fe, la devoción y el testimonio de quienes se acercaron a honrar a la primera Santa Argentina. La celebración fue presidida por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, y concelebrada por los sacerdotes Francisco Urbanc y Jorge Blunda.

“Santa Mama Antula tenía un amor profundo por Jesús, su misión, su servicio estaba marcado por el amor a Cristo y ella no pudo guardar su alegría. Alegre salió siempre, corriendo al encuentro de sus hermanos, no podía quedarse quieta”, expresó el Arzobispo Carlos Sánchez.

Continuó diciendo que el testimonio de Mamá Antula debe encenderse en el corazón de cada uno de nosotros. “Que el fuego interior del Espíritu Santo que tiene Mama Antula, y que tenemos nosotros por Gracia del Bautismo, no se apague más”, sostuvo en un mensaje dirigido a los fieles que colmaron el templo y participaron con profunda devoción de la celebración.

Desde temprano, numerosas personas comenzaron a llegar al templo, ubicado en avenida Belgrano 2827, para rezar ante la imagen de la Santa y acercarse a venerar la Reliquia de Primer Grado, que se encuentra expuesta en esta parroquia desde el año 2013. Se trata de la única parroquia en Tucumán que custodia una reliquia de estas características, lo que la convierte en un punto especial de peregrinación para los devotos.

Durante la jornada se hicieron largas filas de fieles que aguardaban para rezar y tocar la reliquia, en un clima de recogimiento y gratitud. Incluso la lluvia que se hizo presente durante la celebración fue interpretada por muchos como un signo de bendición. Lejos de dispersarse, los presentes permanecieron en el lugar, participando con fe de la celebración.

Hasta la parroquia llegaron fieles provenientes de distintos puntos de la provincia: Lules, Banda del Río Salí, Leales, Alderetes, Las Talitas, entre otros lugares, quienes quisieron estar presentes en esta fecha tan significativa para los devotos de la Santa: “Vine con mi familia desde Banda del Río Salí porque para nosotros Santa Mama Antula es una intercesora muy fuerte. Sentimos que siempre nos acompaña”, expresó una de las fieles presentes. “Es emocionante ver tanta gente reunida por la fe. A pesar de la lluvia nadie se fue, todos seguimos aquí rezando”, comentó otro devoto que llegó desde Las Talitas. “Cada vez que venimos sentimos una paz muy grande. Poder acercarnos a la reliquia es una Gracia enorme”, compartió una mujer que viajó desde Lules para participar de la misa.

Al finalizar la celebración, el Padre Urbanc tomó la palabra y agradeció la participaciòn de todos. Al final de la misa entregaron a los presentes recordatorios de Santa Mama Antula y se compartió un momento de acogida fraterna entre los asistentes, compartiendo sanguchitos y gaseosa, prolongando el clima de encuentro y comunidad vivido durante la jornada.

Desde la Parroquia destacaron que en las semanas previas se trabajó intensamente en la difusión de la vida, obra y espiritualidad de Santa Mama Antula, a través de misiones en los barrios cercanos y diversas actividades pastorales.

Asimismo, invitaron a todos los fieles y devotos a participar de las charlas de formación que se realizan los 7 de cada mes, a las 19 horas en la parroquia. “Son espacios dedicados a profundizar el legado espiritual de la santa”, dijeron agentes pastorales.

La Santa Argentina

Santa Mama Antula, cuyo nombre fue María Antonia de San José de Paz y Figueroa, fue canonizada el 11 de febrero de 2024 por el Papa Francisco, convirtiéndose en la primera Santa Argentina. Su vida estuvo marcada por la promoción de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y por una intensa misión evangelizadora que la llevó a recorrer miles de kilómetros a pie, llevando el mensaje del Evangelio y convocando a miles de personas a vivir experiencias de conversión y encuentro con Dios.