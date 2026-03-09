Garantizaron la continuidad pedagógica en escuelas afectadas por anegamientos La ministra Susana Montaldo se refirió el desarrollo de políticas de inclusión educativa destinadas a personas con discapacidad, al tiempo que se refirió a una solución edilicia definitiva para alumnos de la Escuela Secundaria Zavaleta.

El Ministerio de Educación de Tucumán informó la situación de establecimientos escolares del interior provincial afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. La titular de la cartera educativa, Susana Montaldo, detalló que más de treinta escuelas presentaron dificultades de acceso por anegamientos, principalmente en zonas del sur y del este provincial.

La funcionaria explicó que las precipitaciones impactaron en caminos rurales y en la infraestructura de algunos edificios escolares, lo que obligó a reorganizar la modalidad de enseñanza para garantizar la continuidad pedagógica.

“La verdad las lluvias intensas que hubo desde anoche como toda la mañana y, prácticamente, todo febrero, ha obstaculizado muchísimo los accesos y los arreglos de las escuelas. Digamos que esto tiene muchas lecturas”, destalló.

La ministra indicó que las supervisiones escolares coordinaron con directores y docentes la implementación de clases virtuales en las zonas afectadas para evitar la interrupción del ciclo lectivo.

Las localidades con establecimientos afectados se encuentran en Aguilares, La Cocha, Graneros, Simoca y Bella Vista, entre otras. En paralelo, el Gobierno provincial desplegó asistencia en comunidades perjudicadas por las tormentas.

“Tenemos el sur de la provincia, no en su totalidad, son escuelas de lugares que están cercanas a los ríos, que han desbordado, así que tenemos más de más de treinta escuelas que están en esta situación”, comentó.

En ese sentido, la ministra destacó el trabajo articulado con otras áreas del Estado y confirmó que algunas instituciones educativas funcionaron como centros de refugio para familias evacuadas.

“Esta mañana, en Villa de Leales, dos escuelas abrimos para que poder cobijar la gente, que puedan entrar a la escuela, porque no podían estar en sus casas, es decir, que estamos albergando también a la comunidad en algunas escuelas”, dijo.

Asimismo, señaló que las autoridades educativas monitorearon de manera permanente la situación climática y los accesos a los establecimientos para definir cada caso en coordinación con supervisores y directivos.

“Estamos trabajando y acompañando a todos, a la comunidad y a los chicos de las escuelas para que podamos sobrellevar esta adversidad, tanto de que las escuelas se conviertan en albergue y refugio de algunas familias, y para que los chicos no pierdan días, implementando las clases virtuales hasta tanto el clima nos permita seguir” y destacó el valor del trabajo en red.

Avances en la conciliación con el gremio docente

La ministra también analizó el proceso de negociación con la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), en el marco de la conciliación obligatoria vigente en la que el próximo viernes habrá una nueva reunión.

Montaldo informó que el Gobierno provincial evaluó los puntos planteados por el gremio y mantuvo reuniones con el área del Ministerio de Economía para analizar su impacto presupuestario.

“Esta mañana tuve una reunión con el ministro de Economía, Daniel Abad, para ver la implicancia que tenían algunos de esos puntos económicos. Hemos avanzado y seguramente vamos a estar en contacto con el gremio para ir viendo todo lo que ya se va solucionando. Nosotros esperamos que antes del viernes ya podamos llegar a un acuerdo y que todo se normalice”, dijo.

La próxima instancia de diálogo quedó prevista para esta semana, con la expectativa de avanzar en consensos que permitan normalizar la actividad educativa.

Proyecto para incorporar docentes integradores en escuelas públicas

Por otra parte, la titular de la cartera educativa destacó el proyecto de ley enviado a la Legislatura que propuso incorporar docentes integradores en establecimientos públicos para fortalecer los procesos de inclusión educativa.

“Una modificación para el acompañamiento de los niños que están en inclusión en nuestras escuelas. Queremos que cada escuela de la provincia que tiene niños en inclusión tenga en forma permanente, de acuerdo al número de alumnos que tienen esa dificultad, docentes integradores que sean parte de la escuela, para que trabajen con el maestro del aula, con la directora, para que sea un trabajo más organizado”, afirmó.

La iniciativa contempló la incorporación de entre 800 y 1.000 docentes integradores para asistir a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), con el objetivo de fortalecer el trabajo pedagógico dentro de cada comunidad educativa.

“Las maestras integradoras van a estar nombradas en la escuela. Tiene que haber cinco maestras integradoras por escuela en el caso de que haya varios chicos. Esto le da estabilidad al docente que podrá cobrar vacaciones y aguilando”, dijo.

Nueva sede para la Escuela Secundaria Zavaleta

Finalmente, Montaldo anunció la definición de una sede estable para la Escuela Zavaleta tras los inconvenientes edilicios registrados en su edificio.

“Nosotros nos reunimos con los padres y siempre estamos buscando lo mejor. Gracias al trabajo que se viene haciendo con la Dirección de Escuelas Secundarias, hemos logrado conseguir un edificio, que ya definitivamente va a ser la Escuela Zavaleta, que está en la Avenida Belgrano 2600” y dijo que esto beneficiará a alumnos del turno tarde, “para que ya no se muevan los chicos, que sea permanente”.

La funcionaria agregó que el Ministerio evaluó medidas para facilitar el traslado de estudiantes y garantizar vacantes en establecimientos cercanos al domicilio de los alumnos para quienes lo requieran.

Al respecto, Montaldo concluyó que es importante generar identidad con los establecimientos de su barrio y localidad, al tiempo que dijo que la labor conjunta entre docentes, padres y alumnos es fundamental para el desarrollo educativo en comunidad.

