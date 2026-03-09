Advierten sobre agua en la calzada en varias rutas de la provincia Así lo develó un informe de la Dirección Provincial de Vialidad a causa de las ultimas lluvias.

Por las intensas lluvias que cayeron en distintos puntos de la provincia desde la tarde noche de ayer, desde la Dirección Provincial de Vialidad advirtiern sobre tramos de rutas intransitables por agua en la calzada.

De esta forma según el detalle que brindó el organismo provincial la situación es la siguiente:

Ruta 334 entre La Cocha y Taco Ralo El tránsito quedó interrumpido por acumulación de agua sobre la calzada e impide la circulación a la altura de El Palancho.

La Ruta Nacional 157. Continúa afectada por el avance del agua en El Rodeo. El desborde del río Medina y del arroyo Matazambi mantiene complicado el tránsito en dicho tramo.

MIRA TAMBIÉN Cientos de fieles celebraron a Santa Mama Antula en una emotiva misa

Ruta 327 Gastona Norte (Chicligasta). La acumulación de agua en el camino impide la circulación del transporte y se suspendieron las clases.

Ruta 304. Villa Benjamín Aráoz kilómetro 54 hay presencia de agua sobre la calzada circular con precaución.

Ruta 342. Entre Bella Vista y arroyo Cataru agua sobre la calzada por lo que esta inhabilitada de forma temporal.

MIRA TAMBIÉN César Soto y Sergio Kaleñuk indicaron que son inocentes y que se sienten perseguidos

Ruta 321. García Fernández. Agua sobre la calzada circular con cautela.

Fuente Comunicación Tucumán