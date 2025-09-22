Clima en Tucumán: Comienza la semana con ambiente fresco y temperaturas en ascenso Clima en Tucumán: Comienza la semana con ambiente fresco y temperaturas en ascenso Tafí Viejo, Tucumán – 22 de Septiembre de 2025 La provincia de Tucumán inicia la semana con un ambiente fresco y cielos despejados. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) actualizados a las 07:00 horas, la temperatura actual es de 10.5°C, con una humedad del 82%. El viento sopla desde el norte a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km.

Para este lunes, 22 de septiembre, el pronóstico indica una jornada con una mínima de 7°C y una máxima de 25°C. El sol salió a las 07:10 y se pondrá a las 19:17. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, volviéndose mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado en la noche.

Pronóstico extendido: Aumento de temperaturas hasta el fin de semana

El pronóstico para los próximos días muestra un ascenso gradual de las temperaturas, marcando un claro indicio de la primavera.

Martes: La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 28°C.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura y disfrutar de la llegada de la estación más florida del año.