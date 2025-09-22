Para este lunes, 22 de septiembre, el pronóstico indica una jornada con una mínima de 7°C y una máxima de 25°C. El sol salió a las 07:10 y se pondrá a las 19:17. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, volviéndose mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado en la noche.
Pronóstico extendido: Aumento de temperaturas hasta el fin de semana
El pronóstico para los próximos días muestra un ascenso gradual de las temperaturas, marcando un claro indicio de la primavera.
- Martes: La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 28°C.
- Miércoles: Las condiciones se mantendrán similares, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C.
- Jueves: Continúa el ascenso, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
- Viernes: Se espera el día más caluroso de la semana, con una mínima de 17°C y una máxima de 31°C.
- Sábado: La temperatura máxima descenderá bruscamente a 23°C, con una mínima de 16°C.
- Domingo: La semana cerrará con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C.
Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura y disfrutar de la llegada de la estación más florida del año.