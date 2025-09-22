Dictaron prisión preventiva para el acusado del homicidio de Federico Toledo El Ministerio Fiscal imputó a Santiago Budini y solicitó que se le imponga la medida cautelar de mayor intensidad.

Este lunes 22 de septiembre se realizó la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción en contra de Santiago Leonel Budini (22), el acusado de golpear y causarle la muerte a Federico Toledo (20) el sábado pasado a la salida de un boliche, en avenida Sarmiento al 1200 de la capital. En el caso interviene la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Luz Becerra.

De acuerdo con la imputación de la UFI, el hecho sucedió alrededor de las 06:00 horas. Toledo junto a unos amigos salieron del local bailable “Howards”, ubicado en avenida Sarmiento al 1200, y mientras se encontraba en la vereda de enfrente del boliche comenzó una discusión entre Budini y el grupo de amigos de Toledo. El imputado, al tener conocimiento de técnicas de boxeo, taekwondo y MMA (artes marciales mixtas) se representó la posibilidad de que al golpear con su puño podría provocarles la muerte y aun así, primero le dio un fuerte golpe de puño en el rostro a Mateo Marti (amigo de la víctima desde jardín de infantes), provocándole la caída, traumatismo y fractura en la nariz. Luego le dio un certero golpe de puño en el rostro a Toledo, quien cayó pesadamente al suelo y falleció en el lugar como consecuencia del golpe recibido.

El MPF le endilgó a Budini ser presunto autor del delito de homicidio simple cometido con dolo eventual (en perjuicio de Toledo), en concurso real homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa (en perjuicio de Marti). “Esta calificación es provisoria; posteriormente se va a dilucidar si corresponde o no cambiarla por otra figura”, aclaró Becerra.

“Un caso que conmueve a toda la sociedad”

La investigadora enumeró detalladamente las evidencias reunidas hasta ahora. Entre ellas se destacan las declaraciones de varios testigos presenciales, como ser la de Marti; el joven que estaba con Budini (amigo de él y además compañero de Toledo en la facultad de Educación Física); y un patovica del boliche.

“Se trata de un hecho particularmente grave, de violencia inusitada a la salida de un boliche, donde todos los testigos refieren que Toledo ni siquiera lo golpeó a Budini. Además, coinciden en esta actitud desafiante del imputado, que regresó burlándose de lo que había hecho (exclamó “ahora le van a tener que soplar el c…”) y luego se da a la fuga”, manifestó la funcionaria judicial.

Asimismo, precisó que el informe preliminar de autopsia indicó una gran hemorragia subaracnoidea en cerebro y cerebelo, así como es probable que la víctima haya sufrido un traumatismo encefalocraneano grave y que se haya broncoaspirado.

Sosteniéndose en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, la representante del MPF requirió que se dicte la prisión preventiva por tres meses para resguardar el proceso. “Estamos hablando de un caso que conmueve a toda la sociedad, por el hecho de pensar que nuestros hijos adolescentes salen a bailar y terminan con una muerte trágica como ha ocurrido en la vía pública”, reflexionó.

Algunas de las evidencias que restan producir son: informe de autopsia, relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, averiguación con respecto a la situación sobre los conocimientos de técnicas de boxeo y artes marciales, elaboración de la carpeta técnica, pericias químicas y tomar más declaraciones.

Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar a todo lo demandado por el Ministerio Fiscal y dispuso el inmediato alojamiento del acusado en una unidad del servicio penitenciario.

Testimonios en la audiencia

Budini: “Quiero pedirle disculpas a las familias de los chicos. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. No puedo dormir hace dos días. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría. Estoy muy apenado. Sé que es un daño irreparable que les he causado a esa madre y a ese padre, pero lo único que pido es que si encuentran el perdón, me lo den”.

Marti: “Es una persona con la que no se podía resolver dialogando. Nadie le dijo nada agresivo. Lo único que le dije es que se porte bien con mi amigo. No sé si porque estaba con una chica se quiso hacer el ‘grandote’, se paró y me dio una piña. Después de todo lo que pasó, agarró su moto y se fue, pero volvió al lugar a denigrarlo a mi amigo, diciendo que le soplen el c…. cuando ya estaba tirado inconsciente en el suelo y no se podía mover. Una persona así no puede estar suelta. Más si él sabía hacer boxeo o artes marciales. Se notaba que sabía pegar”.

Padre de Toledo: “Lo único que quiero pedir es justicia por mi hijo, que era una excelente persona. A la persona que asesinó a mi hijo no le creo nada. Lo que él siente no es arrepentimiento, sino miedo a una condena. Hubiera vuelto a ver lo que hizo, no a burlarse”.