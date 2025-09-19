Este viernes se perfila como el día más caluroso de la semana El observador meteorológico y profesor de geografía, Cristofer Brito, anticipó que este viernes será la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 35°C.

El pronóstico coincide con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevén un marcado aumento del calor durante la tarde.

De acuerdo al reporte oficial, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y 19°C de mínima, acompañado por vientos leves del este, de entre 7 y 12 km/h. Hacia la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubes persistentes pero sin probabilidad de lluvias y un ascenso de la temperatura hasta los 26°C.

El pico de calor se registrará durante la tarde, cuando se espera llegar a 35°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste de intensidad moderada.

Por la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 28°C, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%).