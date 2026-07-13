Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 13 de julio El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana fresco y sin previsiones de lluvias en la capital tucumana. La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la humedad se mantendrá por encima del 80%.

Para los tucumanos que comienzan la semana laboral y escolar, las condiciones meteorológicas se presentarán estables, con un marcado descenso de la temperatura en los extremos del día y sin necesidad de salir con paraguas. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán atravesará este lunes 13 de julio con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 19°C.

A nivel general, el organismo prevé una jornada con una humedad promedio del 83% y ráfagas de viento de intensidad leve.

Cómo estará la mañana

Durante las primeras horas de este lunes, el ambiente se sentirá bastante fresco. El SMN no anticipa lluvias, mientras que la humedad se ubicará en el orden del 83% con vientos leves del noreste soplando a 5 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán sumamente estables: la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo nula, la humedad subirá levemente al 84% y la rotación del viento pasará a ser del sector oeste, conservando la velocidad de 5 km/h.

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El pronóstico para la tarde y la noche

Después del mediodía y durante la tarde, momento en el que el termómetro tocará su tope de 19°C, el cielo se mantendrá libre de precipitaciones. Las corrientes de aire cambiarán hacia el sector sureste, con una velocidad estimada en 7 km/h.

Finalmente, para la noche tucumana se espera que el clima vuelva a refrescar. Las condiciones secas persistirán sin previsión de lluvias y el viento volverá a rotar desde el oeste, estableciéndose nuevamente con ráfagas leves de 5 km/h para cerrar la jornada.