El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán este domingo 3 de mayo indica una mañana con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 15 grados. Según el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas se mantendrán estables y no se esperan precipitaciones en la capital provincial.

Para las primeras horas del día, los vientos del noreste soplarán a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una humedad relativa del 89%. Las autoridades meteorológicas destacaron que la visibilidad será buena a lo largo de toda la franja matutina.

Hacia la tarde, se prevé un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 23 grados. En este período, el cielo permanecerá algo nublado y la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas del sector este estimadas entre los 7 y 12 km/h.

Finalmente, para la noche se espera un descenso térmico que situará el termómetro nuevamente en los 15 grados. El viento rotará hacia el sudoeste manteniendo su velocidad moderada, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá nula para el cierre de la jornada.