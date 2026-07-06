Clima en Tucumán: lunes con frío intenso por la mañana y una máxima de 16°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana sin probabilidades de lluvias y con una humedad promedio del 83%. Todos los detalles para planificar este 6 de julio.

La semana en San Miguel de Tucumán arranca con un marcado descenso de la temperatura durante las primeras horas del día, exigiendo salir de casa con un buen abrigo. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 6 de julio de 2026, la jornada registrará una temperatura mínima de apenas 3°C y una máxima que alcanzará los 16°C en horas de la tarde.

El pronóstico general indica condiciones de estabilidad, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de todo el día. Además, se espera una humedad promedio del 83% y ráfagas de viento muy leves que rondarán los 8 km/h.

¿Cómo estará el tiempo durante la mañana?

Para las primeras horas de este lunes, el SMN no anticipa lluvias, aunque el frío y la humedad se harán sentir. Se registrará un porcentaje de humedad del 83% acompañado por vientos muy leves del sector noroeste a 8 km/h.

A medida que avance la mañana, el panorama se mantendrá estable: hacia la media mañana tampoco se contemplan precipitaciones, la humedad presentará un leve descenso ubicándose en el 73% y habrá una suave brisa del norte a 7 km/h.

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El pronóstico para la tarde y la noche

Para la segunda mitad de la jornada, las condiciones seguirán siendo favorables para realizar actividades al aire libre. Durante la tarde, momento en el que se alcanzará la temperatura máxima de 16°C, no hay lluvias a la vista y se esperan vientos calmos de 8 km/h provenientes del sector este.

Finalmente, para cerrar este lunes, la noche tucumana mantendrá el cielo despejado de precipitaciones, con vientos leves del norte a 7 km/h, anticipando un martes que continuará bajo la misma tendencia invernal.