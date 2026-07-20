Clima en Tucumán: lunes inestable, con lloviznas matutinas y una máxima de apenas 14°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana fresco y gris en San Miguel de Tucumán. Las precipitaciones dirán presente durante la mañana, pero las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde y la noche.

El inicio de la semana en San Miguel de Tucumán estará marcado por la inestabilidad y el frío. De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 20 de julio se espera una jornada con poco cambio en los registros térmicos: la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima apenas trepará hasta los 14°C.

A nivel general, el organismo anticipa que la humedad promedio rondará el 88%, acompañada por vientos constantes de baja intensidad.

Mañana pasada por agua y alta humedad

Quienes deban salir temprano de casa tendrán que salir con paraguas y abrigo. En las primeras horas de este lunes se anuncian lloviznas débiles (con un acumulado estimado de 1 mm), una humedad del 88% y vientos leves de 6 km/h provenientes del suroeste.

Hacia la media mañana, el panorama no presentará grandes variaciones: el SMN anticipa la continuidad de lluvias leves, un leve aumento en la humedad llegando al 90% y vientos suaves que rotarán hacia el sector sur.

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Tarde y noche: cesan las precipitaciones

Para la segunda mitad de la jornada, el tiempo comenzará a mostrar una leve mejoría. Según el pronóstico oficial, para la tarde ya no se anuncian lluvias en la capital tucumana, y el viento continuará soplando desde el sur a 6 km/h.

Finalmente, para la noche, las condiciones se estabilizarán por completo. No se contemplan precipitaciones para el cierre del lunes y habrá vientos leves rotando hacia el oeste, manteniendo el ambiente fresco para despedir el primer día de la semana.