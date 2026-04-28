Colectivos en Tucumán: empresarios del transporte piden llevar el boleto a $2.400 El concejal Alfredo Terán se refirió al pedido de los empresarios de AETAT, que presentaron un estudio de costos y solicitan un fuerte incremento en la tarifa. "Es una cifra que francamente no hay posibilidad de pagar", aseguró.

En diálogo con El Ocho, el concejal Alfredo Terán se mostró cauteloso y aseguró que el análisis recién comienza, aunque descartó de plano la posibilidad de un incremento de tal magnitud que afecte tan duramente el bolsillo de los usuarios.

“No hay posibilidad de pagar”

El estudio de costos presentado por los empresarios de AETAT indica que el valor del boleto, incluyendo el IVA, debería ser de $2.397,73 con subsidios, y de $4.336,28 sin subsidios. Al ser consultado sobre si los tucumanos están en condiciones de afrontar un boleto de casi 2.400 pesos, Terán fue tajante: “Definitivamente no. Es una cifra que francamente no hay posibilidad de pagar”.

El concejal explicó que el tema se encuentra en una etapa incipiente. “Hace muy poquitos días ingresó el estudio de costos que acerca AETAT al Concejo Deliberante. Recién se giró a la Comisión de Transporte y este es un debate que hay que empezar a dar. Todavía no nos hemos reunido”, detalló.

El problema de fondo y la necesidad de una nueva licitación

Más allá del debate tarifario, Terán hizo hincapié en la necesidad de abordar el problema de fondo del sistema de transporte, al que calificó como una “cuestión cíclica”. “Si seguimos actuando de la misma manera y haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Yo tengo la idea de que esto debe tener un puntapié inicial que está dado por la necesidad imperiosa de llamar a una nueva licitación del sistema”, afirmó.

En este sentido, reclamó que el Ejecutivo municipal envíe los pliegos de licitación al Concejo. “Necesitamos que el intendente remita los pliegos, porque eso te da dos ventajas: te permite repensar el sistema, cuál es el sistema que se necesita para San Miguel de Tucumán, y además le da a la empresa que gane la concesión una previsibilidad en el tiempo”, argumentó.

La crisis y la necesidad de una solución integral

Terán también se refirió a la reciente compensación que recibieron las empresas por parte del municipio y la provincia, que sumó casi 3.000 millones de pesos. Al respecto, advirtió sobre la gravedad de la situación si no se encuentran soluciones estructurales: “Si no avanzamos con estas temáticas, no licitamos, esto va a seguir, esto va a ser una cuestión cíclica y vamos a tener una crisis cada 5 meses”.

Finalmente, el concejal reconoció que el problema del transporte excede los límites de la Capital y requiere de un abordaje integral, subrayando la importancia de la participación del gobierno provincial, dado el carácter metropolitano del sistema.