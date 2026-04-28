Lograron asistir a una tucumana que se accidentó en el exterior En un primer momento no habría recibido la cobertura médica adecuada ante una emergencia, por lo que intervino el organismo provincial y en la etapa de conciliación asistieron a la mujer.

Ya está en Tucumán Brenda Alicia Larrosa Fabeiro, la tucumana que sufrió un accidente en Playa del Carmen, Mexico, que fue intervenida quirúrgicamente por doble fractura de femur y pudo volver gracias a la intervención del Gobierno tucumano con la intervención directa de la Dirección de Comercio Interior (DCI), organismo que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Regino Amado.

Según la denuncia presentada en su momento por su esposo, Pedro José Larrea, la mujer habría contratado un paquete turístico que incluía asistencia al viajero a través de Nubi Viajes y el seguro Intermac Assistance. Sin embargo, y conforme a lo denunciado, en un primer momento no habría recibido la cobertura médica adecuada ante una emergencia, por lo que intervino el organismo provincial y en la etapa de conciliación asistieron a la mujer.

El director de la DCI, Manuel Canto, recibió a Alicia en el Aeropuerto Benjamín Matienzo en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Amado y del subsecretario Juan Carlos Bernard.

“No alcanza con decir tengo seguro”, advirtió Canto y explicó: “Es clave entender si la cobertura es directa o por reintegro, y si hay que pagar primero ante una urgencia”.

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Recordemos que al tomar conocimiento la DCI del hecho, inició las actuaciones correspondientes dentro de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, iniciando una investigación y requiriendo información a las empresas involucradas.

De todas formas Canto reconoció a la empresa aseguradora y a la agencia de viajes que “encausaron de manera profesional y con un gran sentido humanitario este asunto para resolver el caso de Alicia, también destacó que se trabaja bajo una premisa clara del gobernador: primero los tucumanos”, finalizó.

Fuente Comunicación Tucumán