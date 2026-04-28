La Provincia avaló créditos del CFI por $2.000 millones para impulsar la inversión privada El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a empresas que accedieron a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y entregó el aval provincial que permitió culminar el trámite de los créditos.

Durante la jornada, se formalizó la asignación de casi $2.000 millones destinados a empresarios vinculados a los sectores industrial, agropecuario y comercial. Esta nueva etapa de financiamiento se suma a una tanda anterior, elevando el monto total otorgado a cerca de $4.000 millones.

En ese marco, Jaldo remarcó: “Como Gobierno, venimos haciendo un trabajo en conjunto con todo lo que es el sector privado. En este caso, la Provincia viene gestionando ante el CFI recursos para las diferentes actividades que se desarrollan en Tucumán. Y estamos consiguiendo fondos con tasas muy accesibles, y hoy hemos tenido la posibilidad de tener 15 empresarios más, que tienen que ver con la industria, agropecuaria y también comercial”.

Asimismo, el Primer Mandatario precisó los 15 empresarios “han cumplimentado sus carpetas, los requisitos, y la Provincia, a través de gestiones que hacemos ante el CFI, pusimos a disposición de ellos 15 créditos”.

Jaldo también hizo hincapié en el contexto financiero actual y la importancia de este tipo de herramientas: “Esto lo vamos a seguir haciendo, porque hoy, más que nunca, necesitan el apoyo financiero por parte de la gestión del Gobierno provincial, porque hoy ir a un banco privado, no hay duda que las tasas son muy altas y el nivel de endeudamiento es muy importante”.

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En esa línea, agregó: “Nosotros los recursos que por ley nos corresponden en el CFI, que le corresponden a la provincia de Tucumán, se los estamos otorgando, siempre y cuando califiquen, al empresariado de la provincia de Tucumán”.

Finalmente, el gobernador destacó el rol del Estado como articulador del desarrollo productivo: “Estamos convencidos de que la única forma que saquemos a Tucumán adelante es trabajando: Estado provincial, conjuntamente con los productores, comerciantes e industriales, que por ahí necesitan un financiamiento. Y nosotros, desde la Provincia, estamos siendo puente y somos facilitadores para que puedan disponer de esos recursos”.

Las empresas beneficiadas fueron Distribuidora Lamadrid, Vidrial SRL, Mauricio Mossé SRL, Puerto Frío SRL, Tucu Snack SRL, Costal Group SRL, Marta Eugenia Barros Sosa, Buchet Alejandro, Frutex SAS, Casal José Alfredo, BAC SRL, Agro Energía SA, Agropecuaria San Nicolás SRL, 4H SA y Buena Cosecha. Participaron del encuentro, además, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; y el representante del CFI en Tucumán, Pedro Sandilli.

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“Desde que asumimos esta gestión la primera instrucción que nos dio el gobernador fue poner el Estado al servicio del sector privado, lo que significa que prioricemos la producción y el trabajo”, sostuvo el ministro Abad.

En esa línea, remarcó que “todo lo que sea generar valor agregado para que se agranden las ganancias para la provincia, se genere trabajo y se sostengan las empresas, es uno de los objetivos principales que tenemos como Gobierno. Hoy ponemos el CFI al servicio de estas firmas, poniendo los avales para los créditos que tramiten las empresas, con el fin de que puedan sostener el capital de trabajo y en algunos casos hacer inversiones”.

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Pedro Sandilli destacó que se trata de la primera entrega de avales del 2026, tras un trabajo que comenzó en diciembre de 2025 junto a las empresas beneficiadas. “Son empresas que invierten en Tucumán y esto no ser podría dar sin el trabajo articulado entre el sector privado y la Provincia, gracias a la decisión del gobernador de ocupar la totalidad del fondo en el sector privado. Estamos en una etapa dura, pero vemos la importancia de que las empresas sigan apostando por la provincia”, sostuvo el representante del CFI.

Desde el sector empresario, el representante de Tucu Snack SRL, Sebastián Cortés, valoró el acompañamiento institucional y el acceso al financiamiento. “Para nosotros es un apoyo enorme en lo que estamos buscando, que es el crecimiento. La empresa cumple 46 años apostando a la provincia y a la región. Contar con el aval del Gobierno es un respaldo muy importante que confirma la política de crecimiento que desarrollamos desde hace más de 10 años. El trámite fue accesible y el crédito ofrece plazos y tasas con ventajas competitivas frente al sistema bancario”.

Por su parte, el empresario Fernando Jacinto Habib destacó el impacto del financiamiento en la actividad productiva. En ese marco, señaló: “Somos una empresa agroexportadora y estamos muy contentos de haber tenido este espacio y el apoyo con este crédito, que es un préstamo blando con muy buenas condiciones. Se reconoce la importancia del sector privado, que genera trabajo en una actividad clave como la citricultura”.

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A su turno, Mauricio Mossé remarcó el efecto del crédito en el fortalecimiento del sistema de salud. En ese sentido, afirmó: “Las tasas bancarias son prohibitivas y este crédito es una muy buena palanca para invertir en equipos que se colocan en hospitales de la provincia para mejorar las prestaciones. La decisión de destinar los fondos al sector privado abre un camino para seguir invirtiendo y desarrollándonos”.

La entrega de avales consolidó una política de financiamiento orientada a potenciar la producción, sostener el empleo y promover la inversión en sectores estratégicos de la provincia.