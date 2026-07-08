Comenzaron a llegar las autoridades que participarán de los actos oficiales por el 9 de Julio El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los primeros mandatarios provinciales en arribar a Tucumán.

Con el inicio de las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, comenzaron a arribar a Tucumán autoridades de distintos puntos del país que participarán de los actos conmemorativos previstos para este 9 de Julio.

Entre los primeros en llegar se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien fue recibido este miércoles en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, y la ministra de Educación, Susana Montaldo. En representación del Gobierno de Tucumán, ambos funcionarios le dieron la bienvenida y le hicieron entrega de un obsequio institucional.

Al arribar a la provincia, Orrego expresó su satisfacción por volver a participar de una fecha tan significativa para el país.

“Tengo la enorme oportunidad de poder estar acá, de disfrutar esta fecha patria del 9 de Julio en esta querida provincia de Tucumán. Debo agradecer al gobernador y a sus ministros, que siempre nos han recibido muy bien, y tener la oportunidad de honrar a tantos hombres y mujeres que lucharon hace ya más de dos siglos por la libertad de nuestra Nación”, manifestó.

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El mandatario sanjuanino destacó además el orgullo de representar a su provincia en una celebración de profundo valor histórico.

“Me siento realmente bendecido de poder estar representando a los sanjuaninos acá, en esta querida provincia. Estar en esta tierra en esta fecha te pone la piel de gallina”, afirmó.

Asimismo, recordó su participación en los festejos del año pasado y valoró el acompañamiento de la comunidad tucumana.

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“Esta es mi segunda oportunidad de estar en Tucumán para el 9 de Julio. Recuerdo que en 2024 hizo muchísimo frío, pero también recuerdo el enorme calor humano. Había mucha gente en las calles, muchos tucumanos disfrutando de esta fecha patria”, señaló.

Finalmente, Orrego elogió a la provincia anfitriona y a sus habitantes: “Tucumán es una provincia pujante y tiene algo que es fundamental: buena gente. Eso hace que cada día sea más próspera”.

Placa y dulces regionales

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El ministro de Economía, Daniel Abad, quien estuvo abocado al recibimiento de los mandatarios provinciales, expresó que “los gobernadores se reunirán en el hotel y desde allí nos trasladaremos hasta Casa Histórica donde serán agasajados con un ágape mientras esperamos la llegada del presidente Milei para vivir luego la vigilia de esta fecha tan importante para todos los argentinos”.

En ese sentido, Abad contó que los mandatarios provinciales reciben una placa conmemorativa a la fecha y dulces regionales, al mismo tiempo que varios gobernadores también llegan con regalos para el gobernador Osvaldo Jaldo.

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