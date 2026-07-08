Habrá cortes de tránsito y operativo con más de 2.000 policías en la Vigilia por el 9 de Julio El primer anillo de cortes comenzó a las 10 y desde las 18 se ampliará el perímetro de seguridad por la llegada del presidente y la vicepresidenta.

La Policía de Tucumán puso en marcha este miércoles un amplio operativo de seguridad con motivo de la vigilia por el 9 de Julio y los festejos que se realizarán en la plaza Independencia y la Casa Histórica. El dispositivo incluye cortes de tránsito escalonados, un extenso vallado en el microcentro y el despliegue de más de 2.000 efectivos para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, explicó que el primer operativo comenzó a las 10 de la mañana con un perímetro reducido alrededor de la plaza Independencia y la Casa Histórica. Los primeros cortes están ubicados en San Martín y Virgen de la Merced, 24 de Septiembre y Maipú, Buenos Aires y Crisóstomo Álvarez, y 25 de Mayo y Mendoza. Este esquema permanecerá vigente hasta las 18.

A partir de ese horario se implementará un segundo operativo, mucho más amplio, en el marco de la llegada del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia.

“Se expande el cuadrante por General Paz, Ayacucho, Junín, Córdoba, 25 de Mayo, Mendoza hasta Avellaneda y Sáenz Peña. Ya no van a ingresar vehículos ni motocicletas; las personas deberán desplazarse caminando hacia la Plaza Independencia”, detalló Girvau.

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El jefe policial indicó que la fuerza destinará más de 2.000 efectivos para custodiar los distintos eventos y el recorrido de la comitiva presidencial desde el aeropuerto hasta el centro tucumano.

“Nuestro operativo arranca a las 18 con el trayecto del aeropuerto hacia la capital, la zona de plaza Independencia, la Casa Histórica, el edificio del 107, Gobernador del Campo y avenida Los Próceres. El despliegue va a ser grande e importante para que todo se desarrolle con normalidad”, afirmó.

Girvau recordó que desde las 14.30 comenzarán los espectáculos organizados por el Gobierno provincial en la plaza Independencia y que las actividades se extenderán hasta aproximadamente las 2.30 de la madrugada. El operativo de seguridad permanecerá activo hasta la desconcentración total del público.

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“Va a concurrir mucha familia. Sabemos que hay muchos turistas en Tucumán y debemos dar la mejor imagen como provincia, como la venimos dando en estos eventos”, sostuvo.

Cómo continuará el operativo el 9 de Julio

Una vez finalizada la vigilia, el dispositivo policial volverá a activarse a partir de las 6 de la mañana del jueves para cubrir los actos oficiales por el Día de la Independencia.

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Entre las principales actividades se encuentra el desfile cívico-militar-policial, previsto para las 12 del mediodía en la zona del Parque 9 de Julio, donde también habrá un importante despliegue de seguridad y ordenamiento del tránsito.

Fuente La Gaceta