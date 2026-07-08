Ya se vive la Fiesta de la Independencia desde Tucumán Desde las 14.30, tucumanos y visitantes comenzaron a colmar la Plaza Independencia para vivir la celebración popular previa al Día de la Independencia.

Desde las 14.30 de este martes comenzaron los espectáculos artísticos en Plaza Independencia, donde miles de tucumanos y turistas participan de los festejos populares organizados en la antesala del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia.

FIESTA DE LA INDEPENDENCIA DESDE TUCUMÁN

Con un gran marco de público, la plaza se convirtió en el epicentro de una jornada cargada de música, tradición y encuentro, en la que familias, jóvenes y visitantes disfrutan de una propuesta artística que reúne a destacados exponentes de la escena nacional y del talento tucumano.

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A lo largo de la tarde, el escenario principal recibió las presentaciones de Filito, Las Ídolas del K-Pop. Luego será el turno de los Avelinos 3G, Coqui Sosa, Cecilia Paliza y otros artistas locales, quienes abren una programación que continuará con las actuaciones de Sergio Galleguillo, El Chaqueño Palavecino y La Beriso, principales figuras de la celebración.

Tras el show, Filito se mostró muy contento de ser parte de los festejos: “Es un honor para mi hacer reir a los tucumanos. Se lo que le gusta a la familia, a grandes y chicos, sin usar malas palabras”.

Y agradeció: “Gracias al Gobierno de Tucumán por confiar en mi otro año más para participar de la previa del 9 de julio”.

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Por otro lado, las guerreras K POP expresaron: “Fue una tarde maravillosa, conocimos a muchas personas y el público estuvo encantador. El día ayudó a que sea una gran fiesta”.

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En tanto, el grupo Munay celebró ser parte de los festejos patrios. “Vamos a tocar y cantar folclore, hace 10 años que hacemos esto y lo amamos”.

La grilla sigue así:

20:00 Oscar Godoy / 20:25 Cecilia Paliza / 21:00 Coqui Sosa / 21:25 La Yunta / 22:00 Avelinos 3G / 22:40 La Beriso / 23:55 Himno Nac. Argentino / 00:15 Chaqueño Palavecino / 1:40 Sergio Galleguillo