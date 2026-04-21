Comenzaron los trabajos para transformar Campo Norte en un gran parque metropolitano El Gobierno provincial puso en marcha un operativo de limpieza, desmalezamiento y apertura de calles en el predio de 25 hectáreas.

El Gobierno provincial puso en marcha un operativo de limpieza, desmalezamiento y apertura de calles en el predio de 25 hectáreas.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público comenzó esta semana las tareas de reacondicionamiento integral en el complejo Campo Norte, marcando el primer paso para la creación de un nuevo espacio verde de escala metropolitana en San Miguel de Tucumán. Los trabajos iniciales se centran en el desmalezamiento masivo y la limpieza profunda del terreno, además de la habilitación de las arterias internas para garantizar la circulación. Esta intervención es fundamental para recuperar un sector estratégico de la ciudad que se encontraba en estado de abandono, transformándolo en un entorno seguro y apto para el disfrute de las familias tucumanas.

Ubicado en el cuadrante noroeste de la capital y delimitado por las calles Bolivia, Ecuador, Viamonte y Castelli, el predio cuenta con una superficie disponible de aproximadamente 25 hectáreas. El anteproyecto técnico contempla una reconversión por etapas que incluirá zonas de recreación, pistas de salud, sectores destinados a actividades culturales y canchas polideportivas.

Además, el plan de paisajismo prevé la conservación de la flora actual y la incorporación de especies autóctonas, lo que consolidará a Campo Norte como uno de los principales pulmones ambientales del Gran San Miguel de Tucumán, mejorando la calidad del aire y ofreciendo un refugio natural en plena trama urbana.

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Este operativo territorial responde a una planificación estratégica impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, orientada a jerarquizar el espacio público en toda la provincia. La ejecución de las tareas es coordinada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, y es llevada adelante mediante un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Ente de Infraestructura Comunitaria.

La inspección técnica de los avances fue encabezada por el secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, junto al director de la DPV, Ing. Pablo Díaz, y el administrador del Ente de Infraestructura, Armando “Cacho” Cortalezzi.

Durante la supervisión de las tareas el Ing. Chrestia destacó la importancia de la recuperación del predio: “me encuentro en Campo Norte por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro Ing. Marcelo Nazur. Estamos trabajando en el reacondicionamiento de todo el predio para que cumpla con el destino para el cual fue cedido: que se convierta en un pulmón verde de la ciudad con zonas recreativas, culturales y una pista de salud y deporte.

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“Hemos iniciado los trabajos de limpieza; estaba muy descuidado, pero ya lo estamos poniendo a punto, habilitando la circulación y desmalezando. Es un esfuerzo en conjunto de la DPV y el Ente de Infraestructura para darle a la capital el parque que se merece”, agregó.

La puesta en valor de Campo Norte representa un avance significativo en la equidad urbana y la sostenibilidad ambiental de la provincia. Al convertir este vacío urbano en un parque moderno y equipado, el Gobierno de Tucumán promueve hábitos de vida saludables y fortalece el encuentro social en un espacio seguro y de calidad para todos los ciudadanos.

Fuente Comunicación Tucumán