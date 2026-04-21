El escenario actual expone que el abordaje preventivo varía significativamente según el establecimiento, mostrando enfoques muy distintos a la hora de controlar el ingreso de los estudiantes.

Distintos enfoques preventivos en la provincia

Para hacer frente a la ola de amenazas, algunas instituciones decidieron modificar sus reglas de acceso. En la capital tucumana, el Colegio Suizo resolvió no permitir el ingreso de los alumnos con mochilas como medida de precaución. Una disposición preventiva de similares características fue adoptada por al menos dos escuelas de la ciudad de Concepción, en el sur de la provincia.

Por otro lado, como medida de prevención general, el Gobierno de la provincia dispuso la presencia de efectivos policiales en los accesos de diversas instituciones, con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa y brindar un marco de seguridad.

El incidente en la Escuela de Comercio N°1

En medio de este clima de alerta provincial, se sumó un episodio particular ocurrido durante la jornada de ayer en la Escuela de Comercio N°1 (Av. Sarmiento 387). Durante el horario de ingreso, a un estudiante de sexto año se le cayó una navaja tipo multiuso de su mochila.

Luego de que una compañera advirtiera la situación y diera aviso a las autoridades, los directivos activaron de inmediato el protocolo de seguridad vigente: llamaron al 911, permitieron el ingreso de efectivos policiales al establecimiento y radicaron la denuncia en la comisaría. Además, intervino el equipo de orientación escolar y los padres del joven fueron convocados para retirarlo mientras se avanza en la resolución del caso.

La situación en los ingresos este martes

A pesar de las medidas tomadas en otros colegios por las amenazas y del incidente puntual de ayer, la Escuela de Comercio N°1 optó por mantener su rutina de ingreso habitual. Según constató El Matutino durante la entrada de los estudiantes en el día de hoy:

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