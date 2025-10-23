Comenzó el despliegue de urnas en Tucumán para las elecciones legislativas La Cámara Electoral inició este jueves 23 de octubre el operativo de distribución de urnas hacia los establecimientos educativos que funcionarán como centros de votación en las elecciones legislativas del próximo domingo 26.

Belén Alcorta, encargada de prensa y difusión del organismo, explicó que “el personal del Correo Argentino y del Comando Electoral lleva adelante esta tarea, con la correspondiente custodia de toda la documentación”.

En esta primera jornada, se realiza el envío a las zonas de alta montaña —Anfama, San José de Chaquivil y Anca Juli— desde las dependencias del Juzgado Electoral.

El sábado 25 continuará el operativo en el resto de la provincia: desde las 8 en San Miguel de Tucumán y a partir de las 10 en el interior. “Se estima que a las 17 estarán distribuidas todas las urnas en la provincia”, detalló Alcorta.

Finalmente, señaló que, una vez que el material llegue a cada escuela, los efectivos del Comando Electoral quedarán a cargo de su custodia hasta el inicio de los comicios.