Belén Alcorta, encargada de prensa y difusión del organismo, explicó que “el personal del Correo Argentino y del Comando Electoral lleva adelante esta tarea, con la correspondiente custodia de toda la documentación”.
En esta primera jornada, se realiza el envío a las zonas de alta montaña —Anfama, San José de Chaquivil y Anca Juli— desde las dependencias del Juzgado Electoral.
El sábado 25 continuará el operativo en el resto de la provincia: desde las 8 en San Miguel de Tucumán y a partir de las 10 en el interior. “Se estima que a las 17 estarán distribuidas todas las urnas en la provincia”, detalló Alcorta.
Finalmente, señaló que, una vez que el material llegue a cada escuela, los efectivos del Comando Electoral quedarán a cargo de su custodia hasta el inicio de los comicios.