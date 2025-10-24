Alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la posible ocurrencia de tormentas intensas en la provincia durante la tarde y la noche de este viernes.

El organismo advierte que el inicio del fin de semana podría presentarse con condiciones climáticas adversas. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, abundante actividad eléctrica, posible caída de granizo y acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Recomendaciones del SMN:

No saques la basura ni dejes residuos que puedan bloquear desagües o sumideros.

Evitá actividades al aire libre mientras duren las condiciones de riesgo.

No te refugies bajo árboles ni postes eléctricos que puedan caer.

Evitá permanecer en lugares abiertos como playas, ríos o piletas durante tormentas eléctricas.

Protegé vehículos y cultivos ante la posible caída de granizo.

Mantenete informado a través de los canales oficiales y seguí las indicaciones de Defensa Civil.

También se recomienda preparar una mochila de emergencia con elementos básicos: linterna, radio a pilas, documentos, teléfono cargado y agua potable, entre otros artículos esenciales.