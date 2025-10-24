El organismo advierte que el inicio del fin de semana podría presentarse con condiciones climáticas adversas. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, abundante actividad eléctrica, posible caída de granizo y acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Recomendaciones del SMN:

También se recomienda preparar una mochila de emergencia con elementos básicos: linterna, radio a pilas, documentos, teléfono cargado y agua potable, entre otros artículos esenciales.

