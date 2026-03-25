Comenzó el juicio contra el acusado del crimen de Gabriela Mercedes Arroyo Oscar Alberto Rocha, quien era pareja de la víctima, enfrenta un requerimiento de prisión perpetua. La causa fue investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I.

Este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia del debate oral y público en el marco de la causa por el asesinato de Gabriela Mercedes Arroyo, de 25 años, ocurrido el 2 de enero de 2025 en el barrio La Costanera Norte, de San Miguel de Tucumán. El acusado es Oscar Alberto Rocha (34).

Por parte del Ministerio Público Fiscal actúa la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien es representado por la auxiliar de fiscal María José Agüero junto a Javier Gonzales Llonch.

En sus alegatos de apertura, la acusación pública le atribuyó a Rocha la conducta legal enmarcada en el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

Asimismo, la Fiscalía adelantó que el MPF pretende que se condene al acusado con la pena máxima contemplada en el Código Penal, es decir, la prisión perpetua.

La acusación pública detalló uno por uno los elementos probatorios que presentará a lo largo del juicio, con los cuales intentará comprobar su teoría del caso. Entre las declaraciones testimoniales, se presentarán testigos presenciales y personal tanto de la Policía como del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

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Los primeros testigos fueron empleados policiales que relataron las primeras actuaciones del caso. El tribunal está integrado por María Valeria Mibelli, Eliana Karina Gómez Moreira y Guido Leandro Cattáneo.

La acusación

El 2 de marzo de 2025, a las 09.30 horas aproximadamente, en circunstancias en que Rocha conducía una motocicleta Corven Energy, llevando de acompañante a su pareja y concubina, Arroyo, fue que al llegar a la intersección de calles Raúl Colombres y calle Principal (San Miguel de Tucumán) ambos cayeron al suelo, momento en que el acusado se levantó y empezó a zamarrear y propinarle cachetazos a la mujer mientras la insultaba. Tras ello, el sujeto logró subir a la víctima en la moto con ayuda de un transeúnte y continuó la marcha.

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Al llegar a la intersección de avenida Circunvalación y calle Blas Parera, Rocha, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por la víctima en razón de su vulnerabilidad como mujer, con el claro propósito de ocasionarle la muerte, le propinó un codazo, haciéndola caer del rodado en el que circulaban.

En ese momento, descendió y comenzó a zamarrearla nuevamente, a pegarle trompadas, tomándola del cabello y golpear con fuerza en reiteradas oportunidades la cabeza de la mujer contra el suelo, provocándole un traumatismo encéfalo craneano con fractura en la bóveda craneana, por lo que finalmente falleció producto de dichas lesiones a las 09:50 horas en el sanatorio Regional.