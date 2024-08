Comenzó la ronda de negociaciones salariales entre el Gobierno y gremios estatales Desde las 9:30 inició la primera reunión con el Frente Gremial Docente, a las 11 con representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a las 12 con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE ) y por la tarde a las 18 recibirán al Frente Gremial Estatal (Carlos Giménez) y a las 19 a la Unión Gremios Estatales´, que encabeza Andrés Jaime.

En una conferencia de prensa realizada ayer lunes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que desde hoy y por una semana dará inicio una nueva ronda de negociaciones salariales con los trabajadores estatales de la provincia.

De esta forma, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezará junto a su par de Economía y Producción, Daniel Abad y seguramente la ministra de Educación, Susana Montaldo y el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, el dialogo con los gremios de la provincia.

La cuarta

Esta será la cuarta paritaria en los diez meses que Jaldo lleva al frente del gobierno, marcando un compromiso sostenido con el diálogo entre el Ejecutivo y los gremios.

“Tenemos un diálogo permanente con los gremios. Prácticamente, cada dos meses y medio nos sentamos a conversar y escuchar las problemáticas de los sueldos y prestaciones de servicios de cada una de las áreas del Estado”, afirmó Jaldo.

El gobernador hizo hincapié en la difícil situación económica que atraviesa la provincia, enfatizando la necesidad de “dejar trabajar tranquilos a gremios y funcionarios de la Provincia”.

En ese sentido, reconoció que “son momentos difíciles en los que a los empleados no les alcanza el sueldo”, pero también señaló las dificultades que enfrenta el Gobierno provincial debido a la disminución de recursos.

En la dulce espera

Jaldo destacó que “hoy la sanción de la ley Bases, el Impuesto a la Ganancia de Cuarta Categoría, la moratoria todavía no está vigente. Y si no está vigente, la coparticipación de esos recursos no está llegando a la provincia”. En este contexto, el gobernador enfatizó que “Tucumán se está manejando únicamente con los recursos propios de Rentas de la Provincia más los recursos nacionales que por ley nos corresponden, es decir, la coparticipación nacional”.

Finalmente, el Primer Mandatario reiteró el compromiso de su gobierno con el diálogo y la búsqueda de soluciones, afirmando que “este gobierno cumple la palabra empeñada y mañana nos sentamos a dialogar”.

El proceso de diálogo se realizará en doble turno con el objetivo de atender a todos los representantes de los gremios en el menor tiempo posible.

“Hemos estado comunicándoles por vía telefónica a los representantes de los trabajadores que a partir de la semana próxima, vamos a empezar con la primera ronda de conversaciones con los distintos representantes de los trabajadores estatales hasta el lunes 26”, informó el ministro Amado.

Escuchar y evaluar

En esta primera ronda, participarán todos los gremios que fueron parte de anteriores negociaciones de recomposición salarial. Según Amado, el encuentro tiene como objetivo escuchar a los representantes de los trabajadores para luego evaluar las distintas situaciones y necesidades de cada sector.

El ministro destacó que, tras reunirse con el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad el martes 13 pasado, se definieron las fechas, horas y gremios que participarán en las negociaciones. El proceso de diálogo, según Amado, no solo se centrará en las demandas de los trabajadores, sino también en las posibilidades financieras del Gobierno provincial.

“El Gobernador nos pidió, como las otras tres veces que ya nos hemos juntado con los gremios y siempre hubo una recomposición, que es lo que vamos a tratar de dar lo máximo posible y que podamos cumplir como siempre lo hemos hecho”, contó Amado.

En este sentido, se espera conocer el impacto de la nueva legislación aprobada en el Congreso en Buenos Aires que aún no afecta directamente a la provincia, dijo el ministro, así como las repercusiones de la recesión económica que redujeron la recaudación por impuestos nacionales y provinciales.

Coherencia financiera

Por su parte, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, expresó: “Vamos a escuchar las pretensiones y después nosotros nos tomamos unos días para analizar y ver qué tipo de propuestas realizaremos”, indicó. En ese sentido añadió: “La baja inflacionaria (en los últimos meses) de manera considerable de alguna manera hace que la expectativa sea un poco menor pero también es cierto que bajo la recaudación tributaria, por lo que ha caído la actividad económica, pero dentro de ese combo vamos a tratar de conversar”.

Abad aseguró también que las arcas financieras del Estado “transitan un equilibrio” hace varios meses “vamos a entrar en la cuarta paritaria y cumplimos con todo lo acordado” aunque advirtió: “Si bien estamos equilibrados, como dice el gobernador (Osvaldo Jaldo) no vamos a poner en peligro ese logro financiero” y celebró la paciencia de los gremios” donde “siempre llegamos a un acuerdo y creo que ahora tampoco tendremos problemas”.

