Comercios tucumanos abrirán de 9 a 15 este miércoles por el encuentro entre Argentina e Inglaterra La Federación Económica de Tucumán y el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio acordaron un horario excepcional para que trabajadores y clientes puedan seguir el partido de la Selección Argentina.

La Federación Económica de Tucumán (FET) y el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) informaron que este miércoles 15 de julio los comercios de la provincia atenderán al público en un horario especial, de 9 a 15, con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Inglaterra.

La medida fue consensuada entre ambas entidades con el objetivo de permitir que los empleados mercantiles y los clientes puedan organizar su jornada y acompañar al seleccionado nacional en un encuentro que genera gran expectativa entre los argentinos.

De esta manera, una vez finalizada la atención al público a las 15, la mayoría de los comercios cerrará sus puertas para facilitar que los trabajadores puedan seguir el desarrollo del partido. Desde las entidades solicitaron a la comunidad tener en cuenta este esquema excepcional al momento de realizar sus compras.